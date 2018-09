Visionen und Vorbilder

Neue Serie: Die Nachwuchsförderung im Kreis Pinneberg / Heute: Der FC Elmshorn

von shz.de

12. September 2018, 13:29 Uhr

Eine gute Jugendarbeit ist wichtig für Sportvereine in Deutschland. Doch immer wieder gibt es Probleme im Nachwuchsbereich, immer mehr Spielgemeinschaften bilden sich, manche Vereine verzichten ganz auf einen Unterbau. Wie sieht das bei unseren Vereinen aus, gibt es Probleme, oder läuft es super?

„Wir suchen zur Verstärkung ambitionierte, spielstarke und zuverlässige Spieler auf allen Positionen! Fußball ist deine Leidenschaft!“ Dieser Aufruf auf dem Internetauftritt der A-Jugend-Fußballer des FC Elmshorn zeigt die ganze Problematik, die zur Zeit die Jugendarbeit des Vereins prägt – es mangelt an fußballbegeistertem Nachwuchs.

Michael Homburg, Präsident des FC Elmshorn, kämpft bereits seit längerer Zeit mit diesem Problem: „Ich bin schon die letzten Jahre nicht ganz zufrieden mit der Jugendarbeit bei uns. Das hat nichts mit den sehr engagierten Trainern, Betreuern und Eltern zu tun, aber es fehlen definitiv Jugendliche, die zu uns in den Verein kommen. Wir haben pro Jahrgang oft nur 15 Spieler, die eine emotionale Bindung zum Verein haben, da ist eine professionelle Jugendarbeit nicht möglich.“

Nicht nur der geringere Bewegungsdrang und die viele Zeit, die Jugendliche am Rechner und an der Spielkonsole verbringen, sind für Homburg entscheidende Punkte für den Rückgang der aktiven Spieler: „Auch die Ganztagsschulen spielen eine entscheidende Rolle. Die Kinder kommen immer später nach Hause, müssen oft noch Hausaufgaben machen, da bleibt kaum Zeit für den Sport. Für viele Eltern steht die Schule natürlich auch im Vordergrund.“

Mit diesen ganzen Problemen hatte auch der Trainer der C-Jugend, Jan Guhl, zu kämpfen. Um endlich wieder ein spielstarkes Team auf die Beine zu stellen, wagte der 24-Jährige vergangenes Jahr eine Fusion mit Holsatia Elmshorn. Aus einem Pool von fast 50 Spielern sollten drei Mannschaften gebildet werden, ein leistungsorientiertes Team, zwei Mannschaften als Unterbau. Doch ein Jahr später gibt es diesen Zusammenschluss schon nicht mehr; Guhl baut gerade eine neue C-Jugend beim FC Elmshorn auf. „Ja, ich suche wieder Spieler für mein Team, die Zusammenarbeit ist zu Ende. Die Herangehensweise war unterschiedlich und die Aufteilung der Trainer hat nicht geklappt. Schade, aber leider nicht zu ändern“, bedauert er.

Beim Training ist der Andrang im Moment deshalb sichtbar nicht ganz so groß. Von den elf Spielern im Kader fehlen drei, die acht aufgelaufenen Kicker dürfen mit leichten Schwitzattacken ihre Runden um das Trainingsgelände am Ramskamp drehen. Der 13-jährige Lukas Rensch ist mit Begeisterung dabei, und erklärt verschmitzt lächelnd: „Ich bin Torwart und möchte natürlich Profi werden. Ich bin schon seit zehn Jahren im Verein, habe Jan auch schon so lange als Trainer.“

Für seinen FCE sieht Präsident Homburg leichte Fortschritte, es gibt wieder drei E-Jugend- und zwei F-Jugend-Teams, doch der Vereinschef hat eine andere Vision für den Fußball in Elmshorn: „Eigentlich brauchen wir ein Konzept für den gesamten Bereich Fußball in der Stadt. Alle Vereine müssten sich zusammensetzen und das in Angriff nehmen. Als Beispiel sehe ich da die tolle Arbeit des Niendorfer TSV. Die haben bezahlte Jugendtrainer, das macht sich natürlich irgendwann bemerkbar. Doch das muss man sich auch leisten können.“ Bevor man soweit ist, benötigt man in Elmshorn aber vor allem eines: fußballbegeisterte Kids.