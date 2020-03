Vier Bücher und eine Premiere

Literarisches Quartett am 17. April im Haus 13

Avatar_shz von Knuth Penaranda

03. März 2020, 16:08 Uhr

Elmshorn | Kein Mord, kein Krieg, kein Beziehungsdrama – und dennoch fabelhaft spannend. In seinem Roman „Der von den Löwen träumte“ erzählt Hanns-Josef Ortheil davon, wie der Schriftsteller Ernest Hemingway in Venedig seine Depressionen besiegt. Am Ende steht dann große Kunst – Ortheils Buch ist eines von vier Werken, die das Literarische Quartett der Elmshorner Nachrichten in seiner Frühjahrssitzung bespricht. Am Freitag, 17. April, tagt die Runde im Elmshorner Haus 13 (Adolfstraße 13). Beginn ist 20 Uhr.

Dann erlebt das Publikum nicht nur eine muntere und kenntnisreiche Diskussion, sondern auch ein neues Quartettmitglied. Patrizia Held (Foto) löst Barbara Lutz ab, die sich im vergangenen Jahr vom literarischen Quartett verabschiedete.

Viele Elmshorner kennen Patrizia Held als ehemalige Redakteurin der Elmshorner Nachrichten. Heute ist die Germanistin Dozentin für kreatives und biografisches Schreiben, Autorin und Fotografin. Sie ist unter anderem Co-Autorin des Buches „Stadtgespräche aus Elmshorn“.

Das neue Quartettmitglied hat sich für die Premiere einen Aufsehen erregenden Roman ausgesucht: „Vox“ von Christina Dalcher (Infos siehe rechts). Es geht buchstäblich um die Stimme der Frauen in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Mit Patrizia Held sitzt ein bewährtes Trio auf der Bühne: Christel Storm, Dierk Wulf und Ernst Thies. Christel Storm stellt den Roman „Brüder“ von Jackie Thomae vor und Ernst Thies liest für den Quartettabend „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. Dierk Wulf widmet sich dem Buch „Der von den Löwen träumte“.

Viel Stoff für einen spannenden Literaturabend, durch den Knuth Peñaranda, Redakteur unserer Zeitung, als Moderator führt. Im Haus 13 ist das Literarische Quartett zum wiederholten Mal zu Gast. Die Akteure schätzen im Saal der Kleinkunstbühne besonders die Nähe zu ihrem Publikum. Im Raum finden 100 Besucher Platz.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 9. März, um 9 Uhr ausschließlich in der Geschäftsstelle der Elmshorner Nachrichten an der Schulstraße 62-66. Die Karten für das Quartett kosten sechs Euro.