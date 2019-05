Viel Ärger für Autofahrer

Elmshorn: Deckschicht der B 431 in der Weserstraße und auf Köhnholz wird erneuert

von Daniela Lottmann

04. Mai 2019, 15:20 Uhr

Elmshorn | In den drei Wochenenden ab dem 24. Mai müssen sich Verkehrsteilnehmer in Elmshorn wieder auf einige Behinderungen auf der Bundesstraße 431 einstellen. Die Deckschicht der B 431 wird auf einem circa 1,5 Kilometer langen Teilstück im Verlauf der Weserstraße und Köhnholz in drei Bauabschnitten erneuert. Dafür werden die Straßenabschnitte für die jeweilige Bauzeit voll gesperrt.

Die abschnittsweise Straßensanierung reicht vom Ortseingang aus Lieth kommend bis zur Hafenspange. Während der Bauzeit sind die Straßenabschnitte außer für Blaulichtfahrzeuge für alle anderen Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Das bedeutet, dass auch die Anwohner nicht mit Fahrzeugen zu ihren Grundstücken gelangen können. Eine Benutzung der Geh- und Radwege ist durchgehend möglich.

Los geht es am Freitag, 24. Mai, ab 6 Uhr auf dem ersten Teilabschnitt zwischen Ortseingang Lieth und Ernst-Barlach-Straße (Köhnholz, Hausnummer 118 bis 40, beziehungsweise 23). Ab dem Kreisverkehr Klein Nordende/Groß Nordende wird eine Umleitung über die Landesstraße 109 Kurzenmoor und Wilhelmstraße führen. Die Bauarbeiten dauern bis Sonntag, 26. Mai, 22 Uhr.

Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen Ernst-Barlach-Straße bis Wilhelmstraße (Köhnholz Hausnummer 38 beziehungsweise 21 bis Westerstraße Hausnummer 26) sind für das Wochenende Freitag, 31. Mai, ab 6 Uhr bis Sonntag, 2. Juni, 22 Uhr geplant. Eine Umleitung ist innerhalb des Elmshorner Stadtgebietes über den Heidmühlenweg vorgesehen.

Der Verkehr wird bei Herstellung des dritten Abschnittes zwischen Wilhelmstraße und Bauende von Freitag, 14. Juni, 6 Uhr bis Sonntag, 16. Juni, 22 Uhr ebenfalls über den Heidmühlenweg umgeleitet.

Für die Bauzeiten werden in der Umleitungsstrecke Heidmühlenweg Haltverbote eingerichtet.

Wie Annika Markull vom Flächenmanagement der Stadtverwaltung, mitteilte, ist die Deckschichtsanierung der stark beanspruchten Bundesstraße 431 erforderlich, damit sie anschließend als Umleitung für die in Tornesch vorgesehenen Bauarbeiten dienen kann. Da diese voraussichtlich bereits im Sommer 2019 beginnen, ist eine Sanierung in den Sommerferien leider nicht möglich. Um die Behinderungen in diesem vielbefahrenen Bereich vergleichsweise gering zu halten, wurde die Aufteilung in drei Bauabschnitte mit Terminierung an den Wochenenden gewählt.