VfR Horst: Die Krux mit der Stürmerfrage

Artur Frost im Urlaub, Michel Gorny am morgigen Sonnabend gerade aus eben demselben zurück – eigentlich keine Frage: In Abwesenheit dieser beiden Stürmer sowie des beruflich verhinderten Jan Behrendt ist René Thies mit der Empfehlung von drei Toren vergangene Woche beim 4:1 über den SV Schackendorf natürlich Kandidat Nummer eins für den Platz im Horster Sturmzentrum, wenn Landesliga-Tabellenführer Phönix Lübeck an die Heisterender Chaussee kommt. Oder auch nicht. Denn wahrscheinlich wird Thies auf der rechten Abwehrseite gebraucht. Oliver Kuck plagen Rückenprobleme.

Und was die Tore von Thies angeht, mahnt VfR-Trainer Michael Fischer vor allzu großer Euphorie: „Das geht nicht auf Knopfdruck jede Woche“, sagt er. Schließlich hatte der 28-Jährige im Verlauf der gesamten Serie 2016/17 lediglich zwei Treffer für die Schwarz-Weißen erzielt – allerdings bei nur 23 Einsätzen, von denen er nur vier Mal komplett 90 Minuten auf dem Feld stand.

Ganz sicher im Euphorie-Modus ist Neuzugang Dennis Muja. Der 20-Jährige, im Sommer von Kreisliga-Aufsteiger Holsatia im EMTV zum Steinburger Klub gewechselt, schwebt nach seinem Premieren-Treffer in Schwarz-Weiß „auf Wolke sieben“, berichtete Fischer. Muja aber der robusten Lübecker Innenverteidigung auszusetzen, nur um Bälle zu halten und zu verteilen, erscheint nicht unbedingt die Optimallösung. Fischer: „Am effektivsten ist er, wenn er mit Tempo über die Außen kommt.“ Gut möglich also, dass der Übungsleiter eine ganz andere Variante aus dem Hut zaubert – vielleicht in Person von Mirco Bassitta.

von Michael Bunk

erstellt am 30.Aug.2017 | 13:50 Uhr