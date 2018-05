Verzögert sich der Umbau um Jahre?

Stadtentwicklungs-Ausschuss beschließt Prüfung von vier Alternativen für die Rathaus-Parkplätze / Bürgermeister ist unzufrieden

von Cornelia Sprenger

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Die Tiefgarage unter dem Rathaus kommt doch nicht – vorerst jedenfalls. Stattdessen muss die Stadtverwaltung vier Parkplatz-Alternativen für das Rathaus umfassend prüfen lassen. Außerdem soll der Rahmenplan dahingehend geändert werden, dass die Stellplätze nicht nur auf dem eigenen Baugrundstück sondern auch in einer Quartiersgarage nachgewiesen werden können. Neben der Tiefgarage unter dem Rathaus sind die Alternativen folgende: eine Tiefgarage unter dem neuen Markt, ein Parkhaus-Neubau auf dem Gelände des Cita-Gebäudes und ein Parkhaus-Neubau in der Knechtschen Halle 1. So haben es am Donnerstagabend die Fraktionen von SPD und Grünen gegen die Stimmen der CDU im Stadtentwicklungs-Ausschuss entschieden.

Vor allem Bürgermeister Volker Hatje ist alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Er und die Fachleute aus der Verwaltung gehen davon aus, dass sich durch die Prüfungen und die Rahmenplanänderung der gesamte Stadtumbau um mindestens zwei Jahre verzögern und den Haushalt der Stadt mit rund 800 000 Euro belasten wird. Schließlich müsse die Entwurfsplanung europaweit ausgeschrieben und inklusive umfangreicher Gutachten durchgeführt werden. Außerdem rechnet Hatje durch die derzeit ständig steigenden Baukosten mit einer Kostensteigerung des Rathaus-Neubaus um rund eine Million Euro pro Jahr.

„Mit der Wahl für eine Quartiersgarage hätte ich gut leben können“, erklärt Hatje. „Aber ich befürchte, dass dieser Prüfauftrag dazu führt, dass wir am Ende keinen Schritt weiter sind und sehr viel Geld und Zeit investiert haben.“ Selbst wenn eine Alternative sich am Ende als rahmenplankonform, förderfähig und günstiger herausstellen würde, rechnet Hatje damit, dass diese Kostenersparnis die Mehrkosten für die Prüfungen und Zeitverzögerungen nicht aufwiegen könnte. Zumal zwei der Alternativstandorte, die Knechtschen Hallen und das Cita-Strom-Gebäude, sich nicht komplett im Besitz der Stadt befinden.

Um die Entscheidung für die Alternativen-Prüfung doch noch zu verhindern, hatte der Ausschuss-Vorsitzende Andreas Hahn (CDU) vorgeschlagen, die Entscheidung bis zum Juni aufzuschieben – wohl auch in der Hoffnung auf ein anderes Mehrheitsverhältnis nach der Wahl. Das jedoch hatte Matthias Pitzer (Grüne) strikt abgelehnt.

Er sieht das Thema anders als Verwaltung und CDU. Grüne und SPD hatten insbesondere die aus ihrer Sicht völlig unzureichenden Vorarbeiten der Verwaltung kritisiert. Betriebs- und Lebenszykluskosten seien nicht berechnet worden, durch das „Totschlag-Argument“ Rahmenplankonformität und Förderfähigkeit seien sämtliche Alternativen ohne Prüfung zerschlagen worden. Dazu gefährde die Zufahrt der Rathaus-Tiefgarage mitten im Quartier das Ziel eines verkehrsarmen Bereichs und das Risiko der Bodenbelastungen sei zu groß (wir berichteten).

Und wie geht es weiter? Den Architekten kann die Stadt mit der Rathaus-Planung vorerst nicht beauftragen, auch die Verkehrs- und Freiflächenplanung liegen auf Eis. Das will Hatje dem Hauptausschuss am 22. Mai noch einmal vor Augen führen. Viel mehr könne seine Verwaltung vorerst nicht tun – da die Politik noch kein Geld für die Prüfaufträge bereit gestellt habe.