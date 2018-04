Verwöhnkurs im Frauentreff

von Knuth Penaranda

13. April 2018, 11:27 Uhr

Der Frauentreff Elmshorn bietet im Mai den Kurs „Zeit für mich – Entspannen und

zur Ruhe kommen mit der Progressiven Relaxation nach Jacobson“ an. An sechs Abenden können die Teilnehmerinnen einfach mal eine Stunde Ruhe und Entspannung genießen und etwas für ihr allgemeines Wohlempfinden tun.

Mitzubringen sind eine bequeme Matte, warme Kleidung, eine Decke und ein flaches Kissen. Kursleiterin ist die Diplom-Psychologin Franziska Haaks. Kosten: 48 Euro. Der Kurs beginnt am 7. Mai und dauert jeweils von 19.30 – 20.30 Uhr. Anmeldung unter (0 41 21) 6 21 59.

i