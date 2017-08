Schafe als Küstenschützer : Unterwegs mit dem Deichschäfer von Kollmar

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

Kollmar | Ein kurzer Befehl genügt – und Lucy rast wie ein geölter Blitz davon. Die schwarz-weiße Border-Collie-Hündin rennt über den Deich kurz hinter dem Kollmaraner Hafen auf die Schafherde zu, scheucht sie von allen Seiten zusammen und treibt die Tiere auf Simon Stajohann zu. „Lucy liebt diese Arbeit“, sagt der Schäfer. „Das könnte sie den ganzen Tag machen.“

Und Stajohann ist bei seiner Arbeit auf die Hündin angewiesen. „Seit zehn Jahren arbeiten wir mit Hunden – seitdem hat sich unser Schafbestand verdoppelt“, erklärt der 29-Jährige. „Die Arbeit wird dadurch deutlich vereinfacht.“ Denn: Die Arbeit eines Deich-Schäfers bedeutet deutlich mehr als einfach nur die Schafe im Frühjahr auf die Weide zu bringen und im Herbst wieder abzuholen.

Die Tiere müssen immer wieder zusammengetrieben werden – etwa, um Wurmkuren zu bekommen. Und selbst wenn keine besonderen Aufgaben anliegen, fährt Stajohann einmal pro Tag zu jeder seiner Schafherden und überprüft den Gesundheitszustand seiner Tiere. Bis er alle Flächen vom Krückausperrwerk bis an die Stör abgefahren hat, dauert es etwa zwei Stunden – wenn alles in Ordnung ist. „Dafür bekommt man ganz schnell einen Blick“, erklärt Stajohann. Der junge Landwirt besitzt zurzeit rund 1000 Tiere, die auf 30 Hektar Deichfläche und zehn weiteren Hektar Weideland laufen. Darunter sind 550 Mutterschafe, von denen jedes pro Jahr statistisch gesehen 1,5 Lämmer bekommt. „Da kenne ich natürlich nicht jedes Schaf persönlich“, sagt der junge Schäfer. „Aber es ist kein Problem, ein bestimmtes Tier im Auge zu behalten.“

Bei seinen Kontrollfahrten achtet Stajohann auch darauf, ob die Herde entspannt oder nervös ist. „Die Schafe, die in der Nähe des Kollmaraner Hafens stehen, regen sich so schnell über nichts auf“, sagt er. „Die sind Menschen und Hunde gewöhnt.“ Bei abgelegeneren Deichabschnitten, seien Hunde dagegen ein Problem. „Wenn die Schafe in Panik geraten, verfangen sie sich in den Zäunen, brechen sich die Beine, ertrinken in Gräben oder verlieren ihre Lämmer“, erklärt Stajohann.

Was Stajohann vor allem stört, ist die mangelnde Verhältnismäßigkeit: „Einerseits lassen die Leute ihre Hunde unbekümmert die Schafe jagen. Andererseits rufen sie die Polizei, nur weil ein Tier mal etwas lahmt oder auf dem Rücken liegt – und das wird dann für mich richtig teuer.“ Die Lämmer sind Stajohanns Kapital. Lammfleisch erzielt noch gute Preise auf dem Markt – anders als Schafwolle. „Damit habe ich in diesem Jahr sogar ein Minusgeschäft gemacht“, sagt er – und scherzt: „Wenn es ginge, würde ich die Schafe auch ohne Wolle nehmen.“

Auch wenn es zu Stajohanns Lebensunterhalt gehört, dass die Lämmer nach etwa einem halben Jahr geschlachtet werden, hängt der Landwirt auch sehr an seinen Tieren, die er bestmöglich versorgen möchte. „Ich freue mich daran, zu sehen, wie sie groß werden und es ihnen gut geht. Die Lämmer sind Lebensmittel, aber in der Zeit dazwischen können sie ein gutes Leben haben.“

Seit fünf Jahren ist Stajohann Landwirt. Er hat den elterlichen Betrieb in Neuendorf mit Kühen, Hühnern, Ackerbau und Hofladen übernommen, nachdem er in Kiel ein Studium in Agrarwissenschaften abgeschlossen hatte. „Ich hatte die Gelegenheit und Lust dazu, den Hof zu übernehmen“, sagt Stajohann. „Es ist ein 24-Stunden Job. Aber die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und macht mir Spaß.“

von Cornelia Sprenger

erstellt am 16.Aug.2017 | 17:00 Uhr