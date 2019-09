Unterschriften für Klimanotstand

Avatar_shz von Knuth Penaranda

03. September 2019, 16:46 Uhr

Elmshorn | Klimaaktionstag in Elmshorn – mit dem BUND, Friday for Future Kreis Pinneberg, der Grünen Jugend Kreis Pinneberg und dem Bündnis für eine Welt. Das große Ziel des Tages war es, Bürger aus Elmshorn und Unterstützer aus den Umlandgemeinden zu finden. Es ging um die Ausrufung des Klimanotstandes von Merle Mohr in Elmshorn, der mittels der Unterschriften unterstützt werden sollte. Dazu sammelten Fridays for Future Kreis Pinneberg und der Elmshorner Bürgermeisterkandidat Tafin Ahsbahs (Grüne) innerhalb von 4 Stunden 200 Unterschriften. Dann führte der Weg zum Briefkasten des Rathauses. Nun ist es an Verwaltung und Politik über diese Anregung nach §16e der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein zu befinden.