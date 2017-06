Unerwarteter Erfolg

vergrößern 1 von 2 Foto: Widder 1 von 2

Der erst 23 Jahre alte Däne Mathias Noerheden Johansen hat beim Fehmarn-Pferde-Festival den Großen Preis des Kaufhauses Stolz gewonnen. Johansen, der im Stall Tjeert Rijkens in Elmshorn arbeitet, saß dabei im Sattel von Casalino, einem zehn Jahre alten Holsteiner Wallach. Ganze 39,17 Sekunden brauchte der Bereiter aus Dänemark für seine fehlerfreie Runde im Stechen der bedeutendsten Prüfung der vier Turniertage auf der Ostseeinsel.

„Das habe ich nicht gedacht“, so der atemlose Johansen, „das ist eine tolle Sache, hier zu gewinnen.“ Er verhinderte den Triumph von Hans-Thorben Rüder, der immer wieder zum Festival nach Fehmarn zurückkehrt. Der seit mehr als zehn Jahren in Greven ansässige Rüder: „Ich habe alles versucht, aber der Däne war schneller.“ Rüder belegte mit der Holsteiner Stute Amba den zweiten Platz und sprang mit dem zehn Jahre alten Pure Pitu auf Rang Drei. Nisse Lüneburg aus Hetlingen war im Sattel von Cordilo knapp eine halbe Sekunde langsamer und wurde Vierter. Seine Schwester Jule Lüneburg platzierte sich mit einem Abwurf auf Sternenbanner als Siebte. Insgesamt neun von 32 Startern waren im Umlauf ohne Fehler geblieben.

Für Mathias Noerheden Johansen war es nicht der einzige Sieg an diesem Wochenende. Er gewann auf Conrisiko – ebenfalls aus dem Stall Rijkens – auch die S*-Prüfung der Youngster Tour für sieben- und achtjährige Pferde vor Christian Hess (TRSG Holstenhalle Neumünster). Im Finale der mittleren Tour, eine S*-Prüfung, wurde der Däne im Stechen auf Walters Zweiter; Philipp Schulze aus Brande-Hörnerkirchen (RFV Elmshorn) belegte mit vier Fehlerpunkten Platz vier auf Sanibel Island.

Jule Lüneburg (RFV Uetersen) durfte sich im S**-Springen, das zugleich Sichtung für die Deutschen Meisterschaften der Jungen Reiter war, über den Sieg auf Sternenbanner freuen. Platz drei ging an die ebenfalls fehlerfreie Pinnebergerin Paula de Boer (Garstedt-Ochsenzoller RuFV) auf Certain Zero.

von Michael Bunk

erstellt am 27.Jun.2017 | 16:00 Uhr