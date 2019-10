„Und doch sind wir alle gleich“

Transsexuelle Menschen treten immer öfter in den Medien auf

Daniela Lottmann

07. Oktober 2019, 18:25 Uhr

In den Serien, Filmen und Shows werden Transsexuelle immer sichtbarer. Sogar in der Show „Germanys next Topmodel“ haben inzwischen Frauen teilgenommen, die ursprünglich als Mann geboren wurden. Für einige mag das irritierend wirken. Ist transsexuell sein jetzt Mode? Ein Gespräch mit Michaela Plotzitzka von der Trans Hilfe Elmshorn.

Sie haben 2016 die Gruppe Trans Hilfe Elmshorn gegründet. Warum, was war der Grund?

Michaela Plotzitzka: Das war die erste Gruppe in Pinneberg, Steinburg und Stade. Die nächsten sind erst wieder in Heide und Hamburg. Dann gibt es noch welche in Kiel, Neumünster und Lübeck, und mehr gibt es für Schleswig-Holstein nicht. Ich hatte das Verlangen, etwas zu tun und anderen zu helfen. Schon bei der Suche nach einem Therapeuten gibt es Probleme.

Aber Therapeuten müsste es doch genug geben?

Aber nur wenige, die sich mit dem Thema auskennen, die uns begleiten und helfen wollen. Ich würde mir wünschen, dass sich Therapeuten bei uns melden. Es wären sehr viele Menschen froh, wenn die Versorgung besser wäre. Wir brauchen ihre Gutachten.

Gutachten sind essenziell?

Für die Änderung des Vornamens und der Geschlechtszugehörigkeit müssen zwei Gutachten von einen Therapeuten bei Gericht vorgelegt werden.

Um was geht es da genau?

Das erste ist die Hormontherapie. Dann zum Beispiel noch die Haarentfernung. Davon sieht man bei mir noch Spuren. Ich war gerade gestern noch bei der Nadelepilation. Die ist besonders schmerzhaft. Ohne Betäubung werden in 20 Minuten ungefähr 400 Haare herausgezogen.

Barthaare im Gesicht?

Nur im Gesicht. Etwas anderes bezahlt die Kasse nicht. Auch an den Händen nicht.

Als Sie die Geschlechtsangleichung in Angriff genommen haben – war das für Sie ein schwieriger Schritt?

Nein, für mich war es eine Erlösung. Endlich hatte mein Leben einen Sinn.

Wenn man sich aktuell in den Medien umschaut: Man hat das Gefühl, Transsexuelle werden immer präsenter. Sie treten in den Medien auf, in Serien oder Fernsehshows.

Das finde ich gut. Wir werden sichtbarer.

Ja, aber was mir manchmal Leute sagen ist: Das ist ja nur eine Modeerscheinung. Transsexuell sein ist einfach gerade schick. Was würden Sie solchen Menschen antworten?

Es ist keine Modeerscheinung. Es spielt sich im Kopf ab. Wenn der Kopf sagt, ich bin eine Frau, dann können weder Ärzte noch Therapeuten einen wieder zurechtbiegen. Das ist eine Sache im Gehirn, nicht bloß ein Trend.

Es gibt den Vorwurf, Transsexuelle wollen sich einfach nur wichtigmachen.

Nein. Menschen, die das behaupten glauben vielleicht, das sei ein leichter Weg. Aber das ist es nicht. Es ist psychisch anstrengend und körperlich oft schmerzhaft. Viele gleiten ab in Depressionen. Ich will Ihnen mal ein Foto von mir als Mann zeigen. Den erkennen Sie nicht.

(Sie zeigt ein Foto von einem nett dreinschauenden Mann)

Nein, den erkenn’ ich nicht. Das ist ein großer Unterschied. Tut Ihnen das weh, wenn Sie dieses alte Foto sehen oder sagen Sie, das gehört zu mir?

Ich würde es am liebsten nie wieder sehen. Ich möchte nie wieder Mann sein. Ich bin in meinem neuen Körper sehr glücklich. Und so etwas kann man nicht spielen.

Wahrscheinlich müssen Sie sich im Alltag viel öfter mit Fragen zu dem Geschlecht auseinandersetzten als ich.

Ich musste vor der geschlechtsangleichenden Operation zwei Tage ins Krankenhaus. Die Frage war: Wo kann ich liegen? Im Frauenzimmer möchten die Frauen einen nicht haben, ins Männerzimmer will man selbst nicht. Blieb nur noch das Einzelzimmer. Und das war eine Kostenfrage. Viele Krankenhäuser lehnen einen dann ab. Wenn das kein Notfall ist, können sie einen ablehnen.

Würden sie sagen, dass es junge Leute heute leichter haben als ältere, wenn sie sich selbst als Transidentität sehen?

Ja, sehr viel leichter. Rein von der Biologie her: Bei ihnen kann man mit einer Hormontherapie noch sehr viel bewirken. Dass der Bart gar nicht erst wächst zum Beispiel. Ich empfehle deshalb allen Eltern, es sehr ernst zu nehmen, wenn Kinder sagen, sie fühlen sich mit ihrem Geschlecht nicht wohl.

Glauben Sie, dass heutzutage Eltern besser damit klarkommen?

Ja. Früher kannte man das gar nicht. Eltern und auch Freunde von jüngeren Transsexuellen nehmen die Sache häufiger positiv auf. Als älterer Mensch wird man gefragt: Du, in deinem Alter? Du willst ein anderes Geschlecht leben? Jetzt noch?

Jetzt noch? Das klingt als wäre das Leben bald vorbei.

Als älterer Mensch geht es auch mehr um das Umfeld. Man steht im Arbeitsleben, hat Chef und Kollegen, hat einen Freundeskreis, eine Familie. Denen zu sagen, ich bin gar kein Mann, ich bin eine Frau – das ist sehr schwierig. Viele trauen sich nicht.

Früher wusste man vielleicht als Betroffener auch nicht, was überhaupt mit einem los war. Heute googelt man das einfach.

Ja, das Thema ist sehr viel leichter zu finden. Es wird mehr im Fernsehen darüber gesprochen. Darüber bin ich sehr glücklich. Medien zeigen, es gibt auch andere Menschen – und doch sind wir alle gleich.

Es gibt Stimmen, die sagen, Transsexuelle sind schon viel zu präsent. Kann das Fernsehen nicht mehr normale Leute zeigen, heißt das dann.

Aber wir sind auch normal. Wir leben hier in der gleichen Stadt, wir wollen nicht unsichtbar sein. Darum ist die Selbsthilfegruppe Trans Hilfe Elmshorn so wichtig. Hier können wir uns treffen. Gerade arbeiten wir daran, eine Jugendgruppe aufzubauen. Die Jungen haben ganz andere Fragen als die Erwachsenen.

Das Gespräch führte Daniela Lottmann.