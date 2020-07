Zeugen gesucht : Unbekannte spannen Schnur über Radweg in Elmshorn: Neunjährige verletzt

Das Mädchen verspürte einen Widerstand am Hals und wurde dann vom Rad gerissen. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus. Nun werden der oder die Täter gesucht.

von Deborah Dillmann

21. Juli 2020, 14:37 Uhr

Elmshorn | Das hätte viel schlimmer enden können: Unbekannte haben am Montagabend (20. Juli) in Elmshorn (Kreis Pinneberg) eine „robuste pinkfarbene Leine“ über einen Geh- und Radweg gespannt. Ein neun Jahre altes Mädchen fuhr dagegen und wurde mit einem Ruck von ihrem Fahrrad gerissen. Sie verletzte sich leicht. Das teilte die Polizei am Dienstag (21. Juli) mit. Nun werden Zeugen gesucht.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Über den Verbindungsweg zwischen Rethfelder Ring und Hainholzer Schulstraße hatten die Unbekannten gegen 20.10 Uhr die Leine in 1,25 Meter Höhe gespannt. Sie wurde auf der einen Wegseite an einem Zaun fest verknotet und auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Gebüsch heraus wahrscheinlich von Hand gezogen, vermuten die Ermittler.

Als das neunjährige Mädchen aus Elmshorn die Stelle auf ihrem Fahrrad passierte, spannte jemand die Leine. Das Mädchen verspürte einen kräftigen Widerstand im Bereich des Halses und kam durch den starken Ruck zu Fall. Leicht verletzt wurde sie später ambulant versorgt. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Ermittler gehen von vorsätzlichem Handeln aus

Aufgrund der Spurenlage und den Angaben des Mädchens geht die Polizei von vorsätzlichem Handeln der unbekannten Täter aus. Der Grund: Die Schnur wurde wohl erst straffgezogen, als sich die 9-Jährige näherte.

Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten den Beamten Hinweise und auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer (04121) 8030 zu melden.

