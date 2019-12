Nach Einbruch in Elmshorn : Unbekannte erbeuten Bargeld: Polizei sucht nach Zeugen

Die Tat hatte sich am Mittwoch ereignet.

Avatar_shz von Andrea Stange

12. Dezember 2019, 12:50 Uhr

Elmshorn | Nach einem Einbruch in Elmshorn sucht die Polizei nun Zeugen. Bisher noch unbekannte Täter hatten sich nach Mitteilung der Polizei am Mittwoch (11. Dezember) gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eckermannstraße verschafft. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Tat geschah in der Zeit zwischen 13.15 bis 17.50 Uhr.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (0 41 01) 20 20 entgegengenommen.

