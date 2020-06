Unerlaubte Müllentsorgung : Umweltsünder laden Abfall in Elmshorn ab: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben Farbeimer, Laminatboden und Leergut am Ramskamper Weg entsorgt. Ein Passant verständigte die Polizei.

Knuth Penaranda

03. Juni 2020, 16:45 Uhr

Elmshorn | Unerlaubte Müllentsorgung in Elmshorn: Am Nachmittag des 3. Juni hat ein Passant die Polizei verständigt. Unbekannte hatten am Ramskamper Weg mehrere Farbeimer und rund einen Kubikmeter Laminatboden sowie Leergut abgelegt.

Umwelttrupp übernimmt den Fall

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat den Fall übernommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 2. Juni, 18 Uhr und Mittwoch, 3. Juni, 8.55 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Fundort beobachtet haben.

Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

