Umweltkonzept wird belohnt

von Christian Brameshuber

erstellt am 26.Sep.2017 | 17:49 Uhr

Große Auszeichnung für die Elmshorner Nordakademie. Die Hochschule der Wirtschaft hat gestern im Kieler Schloss den „Umweltpreis der Wirtschaft 2017“ erhalten. Er wird von der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft (StFG) verliehen.

Die Nordakademie ist eines von drei Unternehmen, welches dieses Jahr von der StFG mit dem Umweltpreis der Wirtschaft ausgezeichnet wird und zugleich die erste Hochschule, die unter den bisherigen Preisträgern zu finden ist.

„Durch zahlreiche Maßnahmen zur Ressourcenschonung und umweltfreundlicher Energieerzeugung, durch die eingehende Befassung mit dem Thema ‚Nachhaltigkeit‘ in Lehre und Forschung sowie die Einbindung und Motivation der Studierenden leistet die Nordakademie als Hochschule der Wirtschaft einen vorbildlichen Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt.“, lobt die StFG den Einsatz der Hochschule.

Die StFG verleiht einmal jährlich die Auszeichnung „Umweltpreis der Wirtschaft“. Gegenstand des Preises ist die vom Bildhauer Georg Engst geschaffene Bronze-Relief-Platte „Umweltpreis der Wirtschaft“.

Das Grußwort in Kiel hielt Robert Habeck (Grüne), Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. „Als gesellschaftliche Aufgabe benötigt der Nachhaltigkeitsansatz innovative Impulse und Lösungsvorschläge aus Wirtschaft und Wissenschaft. Hochschulen wie die Nordakademie, die das Thema Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre auch im eigenen Hochschulbetrieb integrieren und so künftige Entscheidungsträger für die Möglichkeiten einer verantwortungsbewussten Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft gewinnen, sind wertvolle Partner im schleswig-holsteinischen Nachhaltigkeitsnetz“, lobte Habeck bereits im Vorwort des Nachhaltigkeitsbericht 2016 der Hochschule das Engagement der Elmshorner Hochschule.

Energieeinsparung sowie systematische Abfallvermeidung gehören zum Umweltkonzept der Nordakademie.

Die Dächer auf den insgesamt acht Hochschulgebäuden sind entweder begrünt oder dienen dazu, mit Hilfe von Photovoltaik-Elementen elektrische Energie zu gewinnen. In Verbindung mit einem Blockheizkraftwerk werden pro Jahr bereits 30 Prozent der benötigten elektrischen Energie erzeugt. „Natürlich ist Umweltschutz auch an unserer Einrichtung nicht zum Nulltarif zu haben“, so Nordakademie-Vorstand Plate. „Aber unser wunderschöner Campus begeistert nicht nur Tag für Tag Studierende und Mitarbeiter, sondern er trägt dazu bei, dass wir beim Wettbewerb um die besten Studierenden und gerade auch Professoren einen wichtigen Pluspunkt in die Waagschale werfen können.“

Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen auch in Lehre und Forschung eine besondere Rolle. So wurde im Januar 2017 eine eigenständige Professur Nachhaltigkeit eingerichtet. Auch in Bachelor-und Masterarbeiten finden sich zunehmend Themen, die sich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit befassen. Ein Elektroauto zum nachhaltigen Transport zwischen den beiden Studienstandorten in Elmshorn und Hamburg wurde bestellt und soll weiter Teil eines Forschungsprojektes zur Elektromobilität werden.

Besonders erfreulich aus Sicht der Hochschule ist, dass sich die Studierenden in besonderer Weise gemeinsam mit dem Team der Nordakademie für den Umweltschutz engagieren. So wirken in dem Arbeitskreis „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ Vertreter der Studierenden gleichberechtigt mit dem Umweltschutzbeauftragten sowie weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule mit. Das

nächste studentische Projekt befasst sich mit der Zertifizierung der Hoschschule als Fair-Trade-University.

Die Hochschule präsentierte sich bei Preisverleihung mit einem Video, das von Studenten gedreht wurde. Es wird online gestellt. en

