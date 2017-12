Übungscamp für Wortakrobaten

vergrößern 1 von 2 Foto: Roolfs 1 von 2

von Cornelia Sprenger

erstellt am 16.Dez.2017 | 16:30 Uhr

Sie sind Wettstreite von Dichtern und Denkern, von kreativen Wortakrobaten und humorvollen Zynikern: Beim Poetry-Slam haben die Poeten etwa fünf Minuten Zeit, mit ihren Texten und ihrer Performance ihr Publikum für sich zu gewinnen. Das erfordert nicht nur einiges an Geschick im Umgang mit der eigenen Sprache, sondern auch sehr viel Mut.

In Elmshorn stellen sich im Februar zwölf Schüler dieser Herausforderung beim zweiten schulübergreifenden Poetry Slam des städtischen Kulturamtes. Jede der vier teilnehmenden Schulen stellt drei Finalisten, die in einem internen Vorentscheid ausgewählt werden. In der KGSE nahmen 14 mögliche Poetry-Slammer jetzt an einem Workshop mit den Vorjahres-Teilnehmern Daniel Romaker und Jonas Stiefel teil. „Viele Leute wissen nicht, wie ein Slam funktioniert und wie sie anfangen sollen. Daran wollen wir es nicht scheitern lassen“, sagt Romaker, der selbst die 13. Klasse der KGSE besucht.

Beim Poetry-Slam ist erlaubt, was gefällt: Ob ein Vortrag über die „Allgemeine Glücklichkeit“ oder eine „Tagesschau der Zukunft“, ob in Reimform oder Prosa, ob Alltagsproblem oder Weltkrise, ob ernst oder humorvoll. „Ihr dürft keine Angst haben vor schwarzem Humor, vor böser Prosa“, riet Romaker seinen Zuhörern. „Wenn ihr euch dafür entscheidet, müsst ihr es gut machen – und nicht nur Leute beleidigen.“ Und: „Macht nicht den Kartoffelsack. Das hier ist eure Show, das sind eure fünf Minuten. Wenn ihr lachen müsst, lacht ihr. Und wenn ihr weinen müsst, weint ihr. Aber langweilt die Leute nicht.“

Die 15-jährige Emelie Miodunski hat vom Slam von ihrer Deutschlehrerin Dina Knjaschweski erfahren. „Ich habe früher schon Geschichten geschrieben und als ich hier von erfahren habe, wollte ich mitmachen“, erzählt sie. Emelie will einen Text darüber schreiben, „wie andere einen sehen – und dass man ihnen nichts recht machen kann“. Der 15-jährige Patrick Schultz hofft, durch einen Auftritt auf der Bühne sein Lampenfieber überwinden zu können. „Das hier ist eine tolle Sache.“