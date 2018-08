Überraschungen bleiben aus

Fußball-Oddset-Pokal: SV Hörnerkirchen schlägt sich achtbar / Erleichterung beim FC Elmshorn / Rantzau mit späten Toren

von Kornelius Krüger

31. Juli 2018, 13:23 Uhr

SV Hörnerkirchen – Wedeler TSV 1:4 (1:2)

Einen Oberligisten, diese Erfahrung mussten die Kreisligafußballer aus Hörnerkirchen am Dienstagabend machen, wirft man nicht in jeder Runde aus dem Wettbewerb. Einen Grund, sich zu grämen, hatte der Underdog aber nicht. „Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Hörnerkirchens Trainer Jürgen Kohnagel. Knapp eine halbe Stunden hielt Höki mit aufopferungsvoller Abwehrarbeit den Laden dicht, ehe Marcel Uitz dann doch die Lücke zur Wedeler Führung fand. Mit dem Halbzeitpfiff verwandelte Nico Bauermeister einen von Fernando Roesler an Amirhoussein Niyazibanafsheh verursachten Foulelfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer. Dem möglichen Ausgleich stand Timo Kunrath der Pfosten im Weg. Danach spielte erneut nur der WTSV mit gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, aber einem fahrlässigen Umgang mit Torchancen ehe der eingewechselte Enzo Simon noch einen Doppelpack zur Entscheidung schnürte.





SV Lieth – FC Elmshorn 3:5 n.E. (1:1)

SC Pinneberg – SSV Rantzau 0:2 (0:0)

TuS Borstel – Gencler Birligi 3:4 (2:1)



TSV Sparrieshoop – SC Nienstedten 0:3 (0:1)

Holsatia/EMTV – Niendorfer TSV 0:7 (0:4)

Die Entscheidung fiel erst um 22.30 Uhr nach der Verlängerung im Elfmeterschießen, als Serhat Ercek für den FC Elmshorn seinen Elfmeter zum 5:3-Endstand gegen die SV Lieth verwandelte. Lieths Trainer Michael Radde-Krüger war enttäuscht: „Wir waren so dicht dran und haben uns sehr gut verkauft. Mein Team war bis zum Schluss fit und im Gegensatz zum FCE hatten meine Spieler keine Wadenkrämpfe.“ Der Elmshorner Spielertrainer Dennis Usadel reagierte entsprechend erleichtert: „Für uns ist der Sieg ein Erfolgserlebnis, was für uns sehr wichtig war. Obwohl wir lange Zeit in Unterzahl gespielt haben und Lieth ein starker Gegner war, bin ich stolz auf das Weiterkommen meiner Mannschaft.“ Usadel hatte bei einem Zweikampf mit Dimitri Rawinski eine Kontaktlinse verloren. Er ließ sich eine neue Linse holen und verlor nie den Überblick. Die eher mäßige Partie lebte bis zum Schluss von der Spannung. Das sah auch Lieths ehemaliger Manager Torben Ross so: „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit wenigen Torchancen und ohne große Höhepunkte.“„Dieser Torwart ist Scheiße“, riefen die Fans des SSV Rantzau. Florian Jensen durfte die Unmutsäußerungen als Kompliment verstehen. Der Keeper des SC Pinneberg hielt sein Bezirksliga-Team lange Zeit im Spiel. Am Ende aber zog der Landesligist aus Barmstedt mit einem 2:0 (0:0) in die dritte Runde ein. Allein in der 30. und 31. Minute vereitelte Florian Jensen Großchancen für seinen Namensvetter Marvin Jensen, Christoph Bendix (Kopfball) und Tim-Pepe Hartlieb. Eine Hand hatte er auch noch am Ball, als Jannik Ruhser einen von Ismail Nak an Onur Tiryaki verschuldeten Elfmeter zum 0:1 verwandelte (89.). Doch es hätte auch anders kommen können. Dann nämlich, wenn nicht auch SSV-Keeper Tilman von Velde bei einem tollen Schuss von Fabian Jensen vorzüglich reagiert hätte (80.).Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg bei TuS Borstel ebnete Mesut Yildiz Gencler Birligi den Einzug in die dritte Runde des Oddset-Pokal. Trainer Feyyaz Kilic musste in der Pausenansprache richtig laut werden nach einer desolaten ersten Halbzeit seines Teams. Mit einem starken Auftritt besonders in der letzten halben Stunde und trotz Ampelkarte für Ensar Polat gelang noch die Wende.Der Landesligist SC Nienstedten erwies sich für die Kreisliga-Kicker des TSV Sparrieshoop als eine Nummer zu groß. Achtbar zwar, dennoch klar unterlagen sie den Gästen 0:3 (0:1). Dabei hatten die Gastgeber durchaus ihre Chancen, konnten diese allerdings, wie allein zweimal durch Torben Büchner, nicht nutzen.Von den rund 100 Zuschauern am Spielfeldrand gab es anerkennenden Applaus. Und das trotz der am Ende doch deutlichen 0:7-Niederlage der Kreisliga-Kicker von Holsatia, die in der zweiten Runde des Fußball Oddset-Pokals dem Oberligisten vom Niendorfer TSV nicht das Wasser reichen konnten. „Niendorf hat ein ganz starkes Spiel gemacht, die waren uns in allen Belangen überlegen“, zeigte sich Holsatias Trainer Nils Hammermann beeindruckt.