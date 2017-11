Hoffnung für Sinja Nicolai : Typisierungsaktion: 247 potenzielle Spender in Kiebitzreihe

vergrößern 1 von 2 Foto: Jann Roolfs 1 von 2

von Jann Roolfs

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:48 Uhr

Kiebitzreihe | Sinja Nicolai, 31, aus Kiebitzreihe braucht eine Stammzellenspende. Anders als bei Blutspenden, ist es allerdings sehr schwierig, einen passenden Spender zu finden. Unter Umständen müssen viele Tausend Datensätze abgeglichen werden. Und es braucht jede Menge Freiwillige, die sich registrieren lassen und bei Bedarf Stammzellen aus dem Knochenmark spenden. Eine große Aktion, die, wenn nicht Sinja, dann vielleicht einem anderen Leukämiepatienten hilft.

Annika Meyer aus Kölln-Reisiek, Freundin der Familie, wendet sich also an die DKMS gGmbH, die sich um solche Typisierungs- und Registrierungsaktionen kümmert. Die junge Frau aus Kölln-Reisiek erwartet, dass die DKMS ein Team schickt, dass sich um alles kümmert. Pustekuchen: „Ich musste alles selbst organisieren“, von der DKMS kam lediglich eine Mitarbeiterin, die ihrerseits die freiwilligen Helfer in Kiebitzreihe einwies.

Räumlichkeiten, Helfer, Rahmen und vor allem Werbung: Annika Meyer steht plötzlich vor einem riesigen Berg. Die Arzthelferin in Elternzeit krempelt die Ärmel hoch. „Dank Gabi hatte ich die Hälfte schon nach drei Tagen“, schwärmt sie von der Unterstützung in Kiebitzreihe. Gabi Schliemann leitet dort den Ortsverein des DRK. Die Damen übernehmen kurzerhand das gesamte Catering: „Kaffee satt, Selters, Kuchenbuffet, belegte Brötchen für die Helfer“ zählt Schliemann auf. Margrit Binge hat am Buffet ihren selbst gebackenen Butterkuchen abgeliefert und hilft dann bei der Erfassung potenzieller Spender: „Das ist für mich selbstverständlich, dass man da mitmacht“.

52 Helfer sorgen am Sonnabend dafür, dass die große Aktion in der Kiebitzreiher Grundschule klappt. 247 potenzielle Stammzellenspender lassen sich an diesem Tag registrieren, knapp 3.200 Euro kommen an Spenden für die DKMS zusammen. Allein die Tombola mit 800 Losen – keine Nieten dabei – bringt gut 1.300 Euro ein. Mit einem Teil dieses Geldes soll Sinja ein Urlaub auf einem Reiterhof ermöglicht werden, sobald sie dafür fit genug ist.

An einem der Schultische sitzt Sommerlands Bürgermeisterin Helga Ellerbrock: Sie ist mit weiteren sechs DRK-Frauen aus dem Nachbardorf gekommen. Kiebitzreihes Bürgermeisterin Frauke Biehl verteilt um 13 Uhr die 33 Hauptgewinne der Tombola, den Hubschrauber-Rundflug gewinnt Mailin Manthe aus Kiebitzreihe. „Ich habe mitbekommen, dass in Kiebitzreihe jemand erkrankt ist, dann bin ich hierher gekommen“, begründet die junge Frau lapidar ihre Bereitschaft, sich als Spenderin registrieren zu lassen.

Wer als Stammzellenspender helfen will, muss sich zunächst drei Wattestäbchen jeweils eine halbe Minute lang in den Mund stecken: jeweils eins für die rechte und die linke Wange, das dritte für den Gaumen.

Die Abstriche werden im Labor analysiert, die Werte in einer Datenbank gespeichert – und wenn es passt, wird der potenzielle Spender eines Tages um Hilfe gebeten. Thomas Jörn aus Neuendorf ist gerade fertig mit seinen Wattestäbchen. Mit seiner Frau Stefanie und der kleinen Tochter Jarla ist er aus Neuendorf gekommen, um sich registrieren zu lassen: „Da gibt es ja nichts zu überlegen.“

Wiebke Nicolai hält sich ein bisschen abseits vom Trubel. Die Frau mit der Stoppelfrisur ist Sinjas Mutter. Selbst hätte sie die Organisation nicht hingekriegt: Sinja liegt in Kiel und bekommt eine Chemotherapie, allein die Fahrzeiten zum Besuchen betragen jedes Mal drei Stunden. „Ich bin dankbar, und trotzdem ist das auch ein bisschen unangenehm, weil man nicht weiß, wie man sich bedanken soll“, sagt Wiebke Nicolai. Die große Aktion geht ihr sehr nahe: „Jeder Einzelne könnte für dein Kind der Spender sein.“ Abends, wieder zu Hause, will sie „auf meine Schaukel und erstmal Revue passieren lassen“. Und dann wird sie Sinja in der Klinik anrufen: „sie teilhaben lassen, wie viele Menschen sich einsetzen“.