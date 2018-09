TuS-Damen weiter souverän

von Kornelius Krüger

18. September 2018, 10:49 Uhr

Die Tischtennis-Damen des TuS Holstein Quickborn haben auch das zweite Saisonspiel in der Landesliga Süd souverän gewonnen. Gegen den TTC Mölln gewann das Team um Cornelia Lanz nach gerade mal 1:15 Stunden mit 8:0. Schwierigkeiten hatte nur Sabine Liebig in ihrem ersten Einzel gegen Gabriele Möller. Nach fünf Sätzen behielt Liebig letztlich aber mit 3:2 die Oberhand. Durch den Erfolg gegen Mölln stehen die Quickbornerinnen auf dem zweiten Tabellenplatz. Weiter geht es am Sonnabend mit dem Auswärtsspiel in Siek.