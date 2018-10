TTC Elmshorn lädt zu zwei Meisterschaften

von Kornelius Krüger

10. Oktober 2018, 12:09 Uhr

Der Tanz-Turnier-Club Elmshorn ist am Sonnabend, 20. Oktober, Gastgeber von gleich zwei Deutschen Meisterschaften. Gemeinsam mit dem schleswig-holsteinischen Landestanzsportverband (TSH) und dem Hamburger Tanzsportverband (HATV) findet die Deutsche Meisterschaft der Senioren I S Standard mit den Tänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep statt. Senioren I bedeutet, dass ein Partner mindestens 30 und der andere mindestens 35 Jahre alt sein muss.

Parallel dazu werden in der Bürgermeister-Hell-Halle in Klein Nordende auch die U-21 Tänzer in Standard und Latein ihre Meisterschaft austragen. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.