Trennungshilfe im Frauentreff

von Knuth Penaranda

04. September 2019, 10:50 Uhr

Elmshorn | Beim Frauentreff Elmshorn gibt es eine Gesprächsgruppe für Frauen in Trennungssituationen. Immer dienstags, ab Dienstag, 10. September, können die Teilnehmerinnen von 18 bis 20 Uhr Klarheit für die nächsten Schritte erlangen. Unter der Anleitung von Heilpraktikerin für Psychotherapie Imke Voet trifft sich die Gruppe an zehn Abenden in den Räumen des Treffs, An der Bahn 1. Der Kostenbeitrag liegt bei 60 Euro. Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 66 28 oder E-Mail info@frauentreff-elmshorn.de.