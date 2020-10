Treffpunkt Zeitreise in Ellerau

Erste Öffnung des Heimatmuseums nach dem coronabedingten Shutdown zieht zahlreiche Besucher an

11. Oktober 2020, 12:42 Uhr

Ellerau | Viele ältere Menschen träumen davon, noch einmal an den Ort ihrer Jugend zurückzukehren. Sie wünschen sich, in die Welt ihrer Erinnerungen einzutauchen oder ihren Kindern und Enkeln zu zeigen, wie sie früher lebten. Für Gisela Sorgenfrei aus dem Herzogtum Lauenburg ging der Traum der Zeitreise in die eigene Vergangenheit am Wochenende im Heimatmuseum Ellerau in Erfüllung. „Ich bin als junges Mädchen hierher gekommen“, berichtete die Dame.

„Ich habe bei Erlhoff gearbeitet. In den 1960er Jahren, als Schneiderin“, erinnerte sie sich weiter, während sie auf die alten Nähmaschinen der ehemaligen Textilfabrik der Krumbekgemeinde zeigte. Beim Rumstöbern in den vom Ellerauer Heimatverein liebevoll zusammengetragenen Bildern, Dokumenten, Schneiderwerkzeugen sowie Kleidungsstücken war der Seniorin deutlich ihre freudig aufgewühlte Stimmung anzumerken. Tochter Tanja Sorgenfrei bestätigte, ihre Mutter habe ihr ganzes Leben lang genäht. „Erlhoff war sehr bekannt. Das habe ich im Fernsehen gesehen“, sagte sie weiter. Daraufhin habe sie im Internet gesucht und sei auf das Heimatmuseum im Højerweg gestoßen und dass es am 10. Oktober zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder öffnet.



60 Jahre alte Kostüme stehen im Museum





So machte sich die Familie auf den Weg in die Vergangenheit. In der oberen Etage des dorfgeschichtlichen Museums erkannte Gisela Sorgenfrei sofort die Kostüme wieder, die sie vor rund 60 Jahren genäht hat. Wegen ihrer Kinder sei sie einige Jahre später zurück in ihre Heimat gezogen, ihre Leidenschaft fürs Schneidern und den „Erlhoffer Stil“ habe sie ihr Leben lang behalten. Auch Ursel und Walter Rieckmann aus Henstedt-Ulzburg nutzten die Wiedereröffnung des Ellerauer Heimatmuseums für eine persönliche Zeitreise. Bis vor etwa drei Jahren tanzte das Ehepaar in Südholsteiner Trachten, die zu den neusten Exponaten im Højerweg zählen. Nach der Auflösung der Volkstanzgruppe des Heimatvereins Quickborn spendeten einige Mitglieder ihre schmucken Gewänder, die speziell für die Tänzer entworfen worden waren, dem Museum.

Ursel Rieckmann erinnerte sich: „Es gab eigentlich keine Südholsteinische Tracht. Die Gegend war viel zu arm.“ Zusammen mit der damaligen Kuratorin des Altonaer Museums Gisela Soltkahn seien die Gewänder nachempfunden und entwickelt worden.

Dass der Besuch im Heimatmuseum auch für junge Leute überraschende Entdeckungen parat halten kann, fand die angehende Abiturientin Luisa Weil heraus. Eigentlich wollte sie sich nur vor dem Regen schützen, als Gisela Bock vom Heimatverein sie herein bat. Dabei stieß Weil auf ein Foto ihrer Grundschullehrerin, mit der sie vor zehn Jahren das Museum besuchte, um den Schulalltag vor 100 Jahren kennenzulernen.

„Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich nochmal herkomme, aber es macht echt Laune, hier durchzugehen. Man kriegt viel Geschichte von seinem Ort mit“, lautete Weils Fazit. Bock und ihre Kollegin Andrea Heuer freuten sich besonders über die vielen interessierten Besucher zur Wiedereröffnung des Museums. Der Lockdown sei eine traurige Zeit gewesen. „Ich mache seit über 20 Jahren hier Aufsicht“, sagte Bock. Wie es genau weitergehe, wisse man noch nicht, erläuterte die Vorstandsbeisitzerin weiter. Für die nächsten Monate sind zunächst die regulären zwei Öffnungstage geplant. Der nächste ist Sonnabend, 24. Oktober, wie immer von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist weiterhin frei. Über Spenden freut sich der Heimatverein jedoch, insbesondere nach der langen Schließzeit. Weitere Termine sowie Informationen gibt es im Internet. Denn auch die besonderen Führungen für Gruppen, Schulklasse und Kindergärten sind wieder möglich.

www.museum-ellerau.de