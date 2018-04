Trauung: Sieben Alternativen zur Villa

von Ulf Marek

05. April 2018, 16:37 Uhr

Baulärm, Schmutz und Staub – nicht gerade das Ambiente, in dem Paare gerne ihr gemeinsames Leben beginnen wollen. Während der Sanierung der Weißen Villa kann das Trauzimmer deshalb nicht genutzt werden. Vom 23. April bis zum Spätsommer müssen Heiratswillige auf einen der anderen Trauorte in Elmshorn ausweichen. Immerhin gibt es eine große Auswahl vom Schiff MS Klostersande über den Wasserturm (Foto), die Gaststätte Sibirien, die Dittchenbühne und das Industriemuseum bis hin zum Trauzimmer im Konrad-Struve-Haus. Auch der Hochzeitsgarten hinter der Weißen Villa steht an Wochenende und in den Ferien zur Verfügung. Wer ganz schnell ist, kann sich auch noch bis zum 21. April im stuckverzierten Trauzimmer der Weißen Villa das Ja-Wort geben. „Wenn alle Unterlagen vorliegen, geht das theoretisch sofort“, erklärt Standesamt-Leiterin Kirsten Käckenhoff. Sie hat in diesen Tagen viel zu tun. Denn das Standesamt zieht während der Sanierung in die Zimmer 47 und 50 im Rathaus um. Sämtliche Geburts-, Ehe- und Sterberegister aus der Zeit vor 2009 müssen in Kisten verpackt und auf die andere Straßenseite gebracht werden. Deshalb bleibt das Standesamt am 16. April geschlossen.