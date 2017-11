Torhaus: Bilder mit Sand gebaut

vergrößern 1 von 2 Foto: Marek (2) 1 von 2

von Ulf Marek

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:38 Uhr

Auf ein überaus großes Publikumsinteresse stieß die Eröffnung der Ausstellung „Mit Sand gebaut“, die vom Kunstverein Elmshorn am Sonntag im Torhaus am Probstendamm eröffnet wurde. Zu sehen gibt es dort in den kommenden Wochen zahlreiche Arbeiten der Künstlerin Frauke Petersen aus St.-Peter-Ording, die bereits während der Gruppenausstellung „Stadtmomente“ 2016 an gleicher Stelle mit ihren mit feinem Sand gestalteten Arbeiten für erhöhte Aufmerksamkeit sorgte. Damals handelte es sich um Bilder ihrer Architektur-Reihe, die auf in Argentinien gemachten Fotos basieren, die diesmal noch deutlicher in den Fokus gerückt werden.

„Jedes Werk aus dieser Reihe ist für sich unverwechselbar“, erklärte Anders Petersen, Vorsitzender des Bundesverbands Bildender Künstler Schleswig-Holstein (BBK SH), der in das Werk von Frauke Petersen an diesem Vormittag einführte. Die Ausstrahlung, die alle diese Arbeiten berühre, habe ihren Ursprung – „weit von Eiderstedt entfernt“ – im elementaren Licht des Südens, das die fotografierten Gebäudefassaden unerbittlich in einfache und klare Formen schneide. „Wie Fundstücke der Erinnerung hat Frauke Petersen die Faszination des südlichen Lichts in ihren Werken verarbeitet. Sie betont zum einen die Ausblicke, Öffnungen und zum anderen die Barrieren und ungestalteten Flächen der Großstadtarchitektur“, so Petersen weiter, der offensichtlich genauso großen Gefallen an den Exponaten empfand wie die rund 60 Besucher der Vernissage (unter ihnen Kreispräsident Burkhard Tiemann und der SPD–Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann), die vielfach in kleineren Personengruppen vor den Bildern verharrten und angeregt über die Arbeitsweise der Künstlerin und ihre Motivwahl diskutierten.

Die Bilder der 1950 geborenen Frauke Petersen waren schon bei zahlreichen Ausstellungen überwiegend im norddeutschen Raum zu sehen, so bei Landesschauen des BBK SH oder auf den großen Schauen der „Nord-Art“ in Rendsburg Büdelsdorf.

Die jetzt gestartete Ausstellung „Mit Sand gebaut“ im Elmshorner Torhaus wird bis zum 3. Dezember laufen. Sie ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Einrichtung zugänglich: Dienstag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 13 Uhr.

