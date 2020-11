Tom Lüdders erlebt seine erste Weltmeisterschaft online

Taekwondo: Schüler aus Elmshorn darf seine Form als Video in den Vergleich mit der internationalen Konkurrenz schicken.

von Michael Bunk

17. November 2020, 14:16 Uhr

Elmshorn/Kiebitzreihe | Die Enttäuschung über die Absage der Taekwondo-Weltmeisterschaften, die im Mai im dänischen Hering hätten ausgetragen werden sollen, hat Tom Lüdders (Rot-Weiß Kiebitzreihe) längst abgehakt. Der Trainingsfleiß des erst 13 Jahre jungen Elmshorners ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht abgeebbt. Im Gegenteil: Als Bundeskaderathlet durfte er auch während des ersten Lockdowns – mit Einschränkungen – weiter trainieren und ist auch dieser Tage fast täglich mit seiner Mutter Martina Lüdders als Trainerin von Rot-Weiß Kiebitzreihe in der Kiebitzreiher Sporthalle anzutreffen. Der Lohn für diesen Durchhaltewillen: Der Schüler ist von der Deutschen Taekwondo-Union (DTU) als einziger Jugendlicher für die nächste WM im Formenlauf jetzt im November nominiert worden.

„Das ist eine tolle Ehre, weil er die ganze Zeit über fleißig war und am Ball geblieben ist“, sagte erfreut RWK-Cheftrainerin Denise Liedtke, die zugleich zum Kreis der Bundestrainer gehört. Tom Lüdders wird aber nicht der einzige Deutsche unter den 192 gemeldeten Teilnehmern seiner Altersklasse sein. Die WM wurde als offener Wettkampf ausgeschrieben, so dass auch Vereine unabhängig von einer DTU-Nominierung Sportler melden durften.

So oder so werden es ganz besondere Titelkämpfe, denn die Athleten nehmen sich beim Laufen ihrer Poomse (festgelegte Abfolge vorgeschriebener Techniken) auf Video auf. Dieses wird dann von einer Kampfrichterjury bewertet – ganz so wie bei einem Wettkampf auf der Matte auch.

Das Video für die Vorrunde, die in acht Gruppen ausgetragen wird, muss bis Freitag, 20. November, um 15.59 Uhr hochgeladen werden. Die Filme werden dann vom 23. bis 27. November gestreamt, ehe das Kampfgericht die Hälfte der 192 Starter aussortiert. Über das Halbfinale erreichen dann die besten acht Kampfkünstler das Finale, das am 14./15. Dezember gestreamt wird.

Dabei sind die Abstand zwischen Kamera und Athlet sowie viele weitere Details exakt vorgeschrieben, um Manipulationen am Film später zu vermeiden. Wichtig ist zum Beispiel, dass der Sportler immer ganz zu sehen ist. Ragt eine Hand oder ein Fuß aus dem Bild heraus, gibt es Punktabzüge. Schummeln führt zur sofortigen Disqualifikation. Aber das hat Tom Lüdders ohnehin nicht nötig, denn dass eine Kamera ihn aufzeichnet, kennt er. „Die Videoanalyse wir gerne im Training eingesetzt“, erzählt Martina Lüdders.

Die nächste reale Taekwondo-WM ist im Moment für 2022 geplant – dann im Mutterland dieses Kampfsports: Südkorea.