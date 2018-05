Neuer Kindergarten : „Tolle räumliche Möglichkeiten“

Der Arbeiter-Samariter-Bund wird Träger des Bewegungskindergartens in der Elmshorner Paul-Dohrmann-Schule. Der Schwerpunkt liegt auf Bewegung. Ein Qualitätssiegel wird angestrebt.

von Christian Brameshuber

02. Mai 2018, 10:30 Uhr

Elmshorn | Täglich und gruppenübergreifend psychomotorische Angebote. Arbeit in Kleingruppen. Täglich ritualisierte Bewegungseinheiten. Feste Zeiten im Bewegungsraum und in der Gymnastikhalle für die Krippenkinder. Projekt „bewegtes Zahlenland“ für Jungen und Mädchen im letzten Kita-Jahr. Als Alexander Frädrich vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Ausschuss für Jugend und Schule das Bewegungskonzept für den Bewegungskindergarten in der Paul-Dohrmann-Schule vorstellte, gab es viel Zustimmung. Der ASB wird Träger der Einrichtung und wird damit seinen ersten Kindergarten in Elmshorn eröffnen.

Die Stadt investiert zirka 3,5 Millionen Euro in den Umbau und die Sanierung der beiden Sporthallen. 2020 soll alles fertig sein. Dann stehen 105 neue Betreuungsplätze für den Elementar- und den Krippenbereich zur Verfügung.

Das Ziel hat Frädrich klar formuliert: Die Kita soll das Qualitätssiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ des Landessportverbandes erhalten. Dafür soll es unter anderem Kooperationen mit Sportvereinen geben. „Die Paul-Dohrmann-Schule bietet uns tolle räumliche Möglichkeiten“, betonte der Fachreferent Kindertagesstätten beim ASB. Temporär könnten auch Flure als Bewegungsflächen genutzt werden.

Der ASB möchte in der Elmshorner Einrichtung für den Elmentarbereich Schwerpunkträume einrichten, zum Beispiel ein Atelier, einen Bauraum, eine Lernwerkstatt und eine Geschichtenwerkstatt. Es wird ein „Teil-offener-Ansatz“ verfolgt, in dem sich Gruppenarbeit mit offenen Angeboten abwechseln.

Frädrich betonte, dass das neue Kita-Team geschult wird und es Kräfte mit Zusatzausbildungen geben werde, um das Konzept des Bewegungskindergartens umzusetzen.

Die meisten – auch kritischen – Nachfragen aus Reihen der Politik gab es zum Themenbereich Verpflegung. Der ASB wird in Elmshorn keine Frischküche anbieten, sondern mit Tiefkühlkomponenten arbeiten. Beilagen und Salaten könnten vor Ort zubereitet werden. „Das Wunschmodell der Frischküche ist wirtschaftlich kaum noch abbildbar“, erklärte Frädrich. Es gebe hohe Auflagen, besonders im Bereich der Hygiene. Das Tiefkühlkonzept habe sich bewährt.