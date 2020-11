Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Welpe Erbse möchte die Welt entdecken

Hi, mein Name ist Erbse. Ich bin am 12. August 2020 geboren und ein Jack Russell Terrier Rüde. Ins Tierheim Elmshorn bin ich mit meiner Mutter Sina und meiner Schwester Elfie über das Ordnungsamt gekommen. Ehrlich gesagt würde ich ja am liebsten immer bei meiner Mama bleiben, die hat aber nicht ganz so viel Lust darauf und daher suche ich jetzt meine Für-immer-Menschen. Zugegeben, ich bin noch etwas vorsichtig unterwegs. Aber habt ihr mal gesehen, wie groß diese Welt ist oder gehört was für gruselige Geräusche viele Dinge machen? Alleine bleiben mag ich noch gar nicht und möchte am liebsten immer auf dem Arm die Welt erkunden. Auch bin ich wohl nicht stubenrein, was auch immer das ist – wurde mir hier eben über die Schulter zugerufen. Dafür fahre ich aber schon recht gut im Auto mit. Ich möchte später ein richtiger Terrier werden, ganz viel lernen und erleben. Ihr möchtet mich kennenlernen? Meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder Telefon (04121) 84921.