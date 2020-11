Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Die Katzen Mona und Lisa brauchen ganz viel Ruhe

Suchen ruhiges, beständiges Zuhause Moin moin, ich bin Mona eine im Jahr 2017 geborene Katzendame und suche zusammen mit Lisa auch im Jahr 2017 geboren ein neues Zuhause. Wir sind im August 2019 als Fundkatzen ins Tierheim Elmshorn gekommen und immer noch auf der Suche nach unseren Menschen. Was wir uns wünschen? Wir möchten zusammen bleiben und suchen ein ruhiges, beständiges Zuhause. Mit Stress und Trubel können wir so gar nicht umgehen. Vom Tierheim waren wir am Anfang so gar nicht zu überzeugen und haben uns sehr zurückgezogen, mittlerweile finden wir es gar nicht so schlecht hier und können uns auch über unsere Tierpfleger freuen. Sind wir zu gestresst, kann das aber auch kippen.