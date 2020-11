Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Chip ist am liebsten immer mittendrin

Suche Menschen mit viel Zeit für mich Hi, mein Name ist Chip, ich bin am 21. April 2020 geboren und ein männlicher weißer Schäferhund. Zusammen mit meinen Geschwistern bin ich über die Ordnungsbehörde hier ins Tierheim Elmshorn gekommen. Nach langen vier Monaten haben uns die Tierpflegerinnen nun mitgeteilt, dass wir endlich nach "unseren" Menschen suchen und aus dem Tierheim ausziehen dürfen. So jetzt erzähle ich Euch erstmal etwas von mir, ich liebe Euch Menschen und bin am liebsten immer mit dabei. Kleinkinder sollte es nicht in meinem Zuhause geben. Bei anderen Hunden brauche ich manchmal etwas Zeit, um Mut zufassen. Im Auto mitfahren kann ich, es ist nur noch etwas gruselig. Auch das ganz alleine bleiben liegt mir noch nicht so und daran müssten wir zusammen arbeiten. Ich suche Menschen, die viel Zeit für mich haben und mir noch ganz viel zeigen und beibringen möchten.



Ach, da hätte ich ja fast vergessen zu erwähnen, dass ich so gut wie taub bin. Auch wenn ich damit kein Problem habe ist es ja wichtig für Euch zu wissen. Ihr möchtet mich kennenlernen? Meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921.