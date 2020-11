Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Beagle Jolanda muss noch in die Schule

Suche Menschen, die mit mir die Schulbank drücken Hallooooooo, mein Name ist Jolanda ich bin am 24. April 2020 geboren und ein Beagle-Mix. Wie ich ins Tierheim gekommen bin? Ja, ganz einfach ich war schlicht zu wild und zu jung für meine Menschen. Zu mindestens habe ich gehört, dass sie das zu den Tierpflegerinnen hier im Tierheim gesagt haben. Nun suche ich Menschen, die genug Zeit haben und mir noch ganz viel zeigen und beibringen möchten.



Mit anderen Hunden komme ich sehr gut zurecht und würde mich total über einen schon vorhandenen Hund freuen. Alleine bleiben möchte ich noch nicht, aber daran können wir ja arbeiten. Und ich sage es lieber gleich: Ich möchte beschäftigt werden – wobei wenn Euch nichts einfällt, ich habe auch ganz viele Ideen. Aber ob die Euch auch zusagen, weiß ich nicht.



Meine Menschen sollten Lust haben mit mir zusammen die Schulbank zu drücken. Ihr habt Zeit und Lust mir die Welt zu zeigen? Wunderbar! Meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921.