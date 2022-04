Elbansichten zum Anhören : „Wo bleibt ihr?“ Arne Tiedemann sucht die richtigen Freunde im falschen Lokal

Eine Verabredung mit seinen Freunden wird von Minute zu Minute mysteriöser, weil 20 Minuten nach der verabredeten Zeit nach wie vor die Hälfte Gruppe fehlt. Wo sind die anderen Freunde unseres Kolumnisten?

Avatar_shz von Arne Tiedemann

05. April 2022, 20:15 Uhr

Zur Abwechslung mal etwas in eigener Sache und eigener geht es diesmal kaum. Ich und fünf Freunde (nicht zu verwechseln mit Enid Blytons gleichnamigen Geschichten mit Jugendabenteuern; zudem heißen die anderen auch nicht George, Julian, Dick, Anne und Timmy), wir treffen uns ab und zu auf ein Getränk, eine warme Mahlzeit und besprechen die wichtigen Unwichtigkeiten dieser Welt.

Letzten Donnerstag war es wieder einmal so weit. Wir wollten dem nichtstuerischen Feierabend, den Wirren der Zeit und so mancher vielleicht auch der Eintönigkeit seiner Familie entfliehen und uns pünktlich um 19 Uhr in einer lokalen Schenke versammeln. Es sollte dann ein Tisch für uns ganz alleine zur Verfügung und dem einfachen Zeitvertreib nichts im Wege stehen...

Die gesamte Folge der Elbansichten können Sie sich direkt von Arne Tiedemann vortragen lassen. Klicken Sie dazu einfach im Player auf die Playtaste. Dort lassen sich auch alle bereits erschienenen Teile der Elbansichten noch einmal anhören.