Elbansichten zum Anhören : Wie Arne Tiedemann in Elmshorn die Pyrenäen erklomm

Unser Kolumnist hält sich eigentlich für fit, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Während des Gesundheitschecks musste er sich aber ordentlich abstrampeln.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

15. März 2022, 20:15 Uhr

Ich bin zwar noch nicht der Älteste, aber auch nicht mehr der Jüngste. Eher so mittendrin, aber ganz bestimmt in einem Alter, in dem man schon ein bisschen auf sich aufpassen sollte. Also nicht mehr jeden Scheiß mitmachen, nicht mehr jedes Wochenende drei Tage lang durchziehen und nicht mehr jede Gelegenheit nutzen, um den anderen zu zeigen, was für ein unbändiges Kraftpaket man doch ist. Es reicht ja, wenn man das für sich alleine weiß.

Im Zuge der körperlichen Altersvorsorge hatte meine Hausärztin mich zu einer stationären Fahrradtour eingeladen, bei der ich einmal auf Herz und ohne Nieren geprüft werden sollte. Ein Lacher, dachte ich...

