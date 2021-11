Elbansichten zum Anhören : Warum Arne Tiedemann sich wieder mehr Zeit nehmen will

Unser Kolumnist will seine Zeit künftig den wichtigen Dingen im Leben mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht so viel Zeit vergeuden.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

16. November 2021, 20:15 Uhr

Wenn ich mir online so mein Bankkonto angucke, dann sehe ich eine lange Liste von kleineren und mittleren Beträgen in roter Farbe und mit einem Minuszeichen davor, die einen großen Betrag Stück für Stück immer kleiner machen. Erst am Monatsende sehe ich dann eine grüne Zahl leuchten und ich bin beruhigt, dass auf meinem Konto wieder „Plus“ ist. Und an jedem Ersten vom Monat geht es von vorne los. Und dann ist es ja auch nur Geld, mehr nicht.

