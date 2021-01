Elbansichten : Treffen mit dem Mathelehrer: Arne Tiedemann rechnet immer mit dem Schlimmsten

Unser Kolumnist ist in Kollmar unterwegs, als er einem Menschen begegnet, den er gern aus seinem Leben gestrichen hätte.

von Tobias Stegemann

27. Januar 2021, 18:00 Uhr

Zur Abwechslung mal etwas in eigener Sache. Ich war am Sonnabend in Kollmar spazieren. Was soll man sonst auch tun im Moment? Natürlich hatte halb Norddeutschland anscheinend dieselbe Idee, anstatt wie es sich gehört, in Baumärkten und Outlet-Centern abzuhängen oder stundenlang zu brunchen.

Ich also im Abstandszickzack durch die dörfliche Idylle voller Sauerstoff-Junkies. Ich traf Paare, Familien, Familien mit Hund und Familien mit quengelnden Kindern. Na klar, weil Spazierengehen nun mal das mit Abstand (auch schon vor Corona) Langweiligste auf dieser Welt ist. Ich traf Bekannte und Leute, die ich nicht kannte. Fremde und Verwandte.

Ich dachte, ich guck nicht richtig

Und dann. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Mein alter Mathelehrer. Und sofort wieder dieses unangebrachte Obrigkeitsgefühl, diese schlechte Gewissen, die Hausaufgaben nicht gemacht oder vom Zweitschlechtesten der Klasse kurz vorher noch hastig abgeschrieben zu haben. Verlässlich falsch, aber immer noch besser als gar nichts gemacht zu haben. Irgendwie bleibt man wohl zeit seines Lebens Schüler seiner Lehrer.

Karen Arnemann

Noch vor ein paar Jahren hatte ich ihm gegenüber derbe Gewaltfantasien und hätte ihn am liebsten so vor Publikum gequält, wie er mich damals, wenn ich vor der ganzen Klasse an der Tafel vorgeführt wurde und es wieder mal nicht konnte. Dann hat er immer gefragt, was ich später mal werden will und egal, was ich damals geantwortet habe, ob Tierfänger, Hafensänger, Rasensprenger, Poet, Chaot oder sogar Lehrer, dann hat er immer nur gesagt, dass das alles nichts werden wird, denn für alles das braucht man Mathe. „Selbst als Lehrer?“ hab ich mich einmal getraut nachzufragen. „Das brauchst Du Dein Leben lang, Mensch!“, brüllte er. Natürlich hatte er da recht. Und das wusste ich damals schon, so doof war ich nämlich nun auch nicht.

Doch nun freute ich mich fast, ihn zu sehen. Unglaublich, was die Pandemie-Isolation aus einem so macht. Da freut man sich sogar, so ein blödes Sackgesicht wie seinen alten Mathelehrer zu treffen. Ich grüßte also freundlich und blieb kurz stehen. Er brauchte einen Moment, um mich einzuordnen und sich an mich zu erinnern. „Und?“, fragte er, „Immer noch mit der Mathematik auf Kriegsfuß?“.

„Nein!“, antwortete ich, „Dass ich Sie einmal wiedertreffe, war mir stets klar. Ich rechne halt immer mit dem Schlimmsten!“ Und dann bin ich weiter gegangen. Ja, Mathe braucht man nun mal ein Leben lang.