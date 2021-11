Elbansichten zum Anhören : Punkrock-Attitüde ade: Wie Weihnachten Arne Tiedemann weich macht

„Last Christmas“, Lebkuchen und glitzernde Lichter: Unser Kolumnist ist gerade dabei, dem Charme des Festes zu verfallen. Bemerkt hat er das an einem sehr christlichen Ort – dem örtlichen Baumarkt.

30. November 2021, 20:15 Uhr

Irgendwann musste das wohl so kommen. Jetzt ist es auch mit mir soweit, fast. Ich glaube nun ernsthaft, ich werde langsam altersmilde. Die harte Schale platzt nun auf und ich habe die bange Befürchtung, dass die raue Punkrock-Attitüde einer toleranten Herzerweichung für so Sachen wie Katzenbabys, moderner Schlagermusik und allem sonstigen Gefühlsgedusel weicht. Stichwort Weihnachten.

Dass man sich diesem Fest nicht entziehen kann, liegt einerseits natürlich an den letzten über 2000 Jahren unserer abendländischen Kultur-und Gesellschaftstradition, die im Grundeauchauf Weihnachten aufbaut und andererseits an der Tatsache, dass man schon ab dem Spätsommer Lebkuchen und Spekulatius kaufen kann (und muss). Und wenn dann auch noch Whams „Last Christmas“ durch die Lautsprecher nudelt und Chris Rea erneut den Versuch unternimmt for Christmas nach Hause zu driven, dann weiß man, dass man da nun unweigerlich mit und durch muss. Das Ende ist ja eigentlich absehbar und irgendwann muss Herr Rea ja auch mal ankommen...

