Elbansichten : Kaffee ohne Koffein: Arne Tiedemanns Supermarkt-Schnäppchen entpuppt sich als Reinfall

Auf der Suche nach Sonderangeboten beim Kaffee hatte unser Kolumnist viel Glück. Dachte er zumindest.

Es ist schon wieder passiert. Dabei habe ich mir doch geschworen, und das sogar unter Androhung von roher körperlicher Gewalt (die in so einem Fall und gegen sich selbst gerichtet auf alle Fälle eine Lösung ist), dass mir so etwas nie mehr wieder passieren soll. Aber es ist wieder passiert. Und somit zur Abwechslung mal etwas in eigener Sache. Gibt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.