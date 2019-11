Tiedemanns Elbansichten zum Anhören : Hilfe beim Einparken: Darum ist unser Kolumnist jetzt reif für die Einweisung

Arne Tiedemann soll einer älteren Dame beim Einparken helfen. Die abenteuerliche Prozedur geht an ihm noch ohne Spuren vorbei.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

19. November 2019, 22:00 Uhr

Ganz unbegründet hatte ich vor ein Tagen gute Laune. Ich hatte Feierabend und auf dem Fußmarsch zum Bahnhof war ich sogar ganz knapp davor ein lustiges Liedchen zu pfeifen, konnte mich dann aber doch gerade noch zusammenreißen.

Noch in der Straße meiner Arbeitsstätte hörte ich ganz unvermittelt neben mir eine freundliche Stimme. „Hallo, Sieeee?“, flötete es aus einem schicken Neuwagen der Oberklasse, für den einer wie ich sicherlich mehrere Jahre in doppelter Vollzeit und ohne Abzüge arbeiten müsste und einer wie ich dann nur froh sein kann, dass er sich nichts aus Autos macht. Die Stimme gehörte zu einer ebenfalls schicken Frau der Oberklasse, die mich mit checkheftgepflegten Rehaugen anklimperte. „Können Sie mich einweisen?“

Mit Krachen in den Rückwärtsgang

Mir war schon klar, dass sie den freien Parkplatz meinte, neben dem sie mit ihrem 80er-Jahre Serengetipanzer auf der Straße hielt, aber ich hatte einen drolligen Moment und sagte: „Selbstverständlich, in welche Klappse soll's denn gehen?“ Während ich mich darüber halb totlachte, fand sie es nicht witzig oder ignorierte es, und begann mit einem krachenden Geräusch den Rückwärtsgang einzulegen.

8000 Umdrehungen und mehr

„Kupplung!“, rief ich. Sie fragte: „Was?“. Und ich so: „Egal. Jetzt! Einschlagen. Nein. Andere Richtung…“ Der Motor brüllte hörbar im hochroten Bereich und, dem übertourigen Geräusch nach zu urteilen, bei etwa 8000 Umdrehungen. Dennoch zeitlupte der Wagen in Haarwuchsgeschwindigkeit rückwärts grob in Richtung Parklücke. Und gerade als ich widerwillig den Gedanken zuließ, dass alle Frauen dieser Welt nicht einparken können, weil die Weizenblonde mit den Perlohrringen und der Bluse wie Omas Tischdecke jedes denkbare Klischee erfüllte, nahm sie den Fuß von der Kupplung.

Wie ein Bulle beim Rodeo

Die Fettkarre bockte wie ein Bulle beim Rodeo, dem man das Skrotum unsanft abgebunden hat wenige Zentimeter an mir vorbei und innerhalb nicht einmal einer Sekunde kurbelte sie links, dann rechts, noch mal links, dann wieder rechts (und alles ohne Servolenkung) und der Wagen glitt geschmeidig und in einer elegant fließenden Bewegung in den freien Raum (wie Günter Netzer zu seinen aktiven Zeiten) und stand penibel parallel zum Bordstein in der Parklücke. Vorne und hinten war exakt gleich viel Platz; das hätte man mit dem Geodreieck nachmessen können.

Nonchalant stieg sie aus, bedankte sich (wofür auch immer, eine Hilfe als Einparkassistent war ich ihr schließlich nicht) und mit einem mehrdeutigen Lächeln ließ sie mich mit offenem Mund und bedröppelt zurück. Das war dann der Moment, in dem ich reif für die Einweisung war.