Tiedemanns Elbansichten zum Anhören : Es wird nur noch gediggert, Digger!

Unser Kolumnist Arne Tiedemann ist eigentlich Bibliothekar und schreibt hier jede Woche über Heimatliebe, Spleens und Alltagsphilosophien.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

17. November 2019, 14:00 Uhr

Was ist denn bloß mit den Leuten los? Die sprechen gar nicht mehr richtig, sondern stammeln nur noch kaputte Halbsätze im Deppenperfekt und so etwas, was sie für unter Umständen sogar für Englisch halten, was aber nur schlechter Testosteron-Rap ist. Nicht alle und ständig, aber immer mehr und öfter. Nachmittags im Park oder hinten im Bus, wo fünfzehnjährige Jungbullen mit Bartflaum und Schlafanzughose breitbeinig wie alte Männer hocken, auf den Boden rotzen und flache Weisheiten wie „Ich so und er so, weißt Du!“ palavern und jeden mit Junge, Bruder oder vor allem Digger ansprechen.

Ein Vorname?

Was heißt das eigentlich – Digger? Also, es ist doch wohl kein Vorname, so wie Dustin oder Justin, auch wenn man das beim inflationären Gebrauch des Wortes meist denken kann. Es wird wie selbstverständlich herumgediggert, als hätten sich bereits unsere Vorfahren damals in der Höhle schon kehlig so angegrunzt. Er diggert, sie diggert, wir diggern, sie diggern. Alle diggern.

Jetzt könnte man in naiver Hoffnung annehmen, dass es sich um ein zeitlich begrenztes, jugendliches Sprachphänomen handelt und bald wieder verschwunden ist. Doch hat sich die artikellose Diggerei längst in der alltäglichen Gossenlaberei von Altona bis Pinneberg und selbst in entlegensten Gemeinden des Kreises wie Langeln und Tornesch festgesetzt wie Kuhscheiße im Reifenprofil.

Kleine Schnackwürste

Und es sind nicht nur die kleinen Schnackwürste zwischen 8. Klasse und verlässlichem Blödwerden vor der Playstation, die so reden wie ein Haufen Schrott, sondern auch richtig erwachsene Frauen und Männer in meinem Alter. Also Menschen mit einer verlässlich schulischen Sozialisation und Bildung, die von Beginn an eine verständliche Grammatik mit Berücksichtigung von Subjekt, Prädikat und Objekt in der richtigen Reihenfolge vorsah. Aufrechtgeher, die sich durchaus in der Vergangenheit sprachlich recht verständlich ausdrücken konnten. Nun der Rückschritt.

Meine Generation, die in den Achtzigern noch peinlichst vermied, in Anwesenheit der Eltern (der eigenen und fremden), der Lehrer (und Lehrerinnen, so viel Zeit muss sein) und anderer Autoritätspersonen (gibt es heute nicht mehr) das Wort „geil“ zu gebrauchen, weil dieses Wort die einst von Goethe und Schiller erfundene deutsche Sprache ganz klar in ihren Grundfesten erschütterte, blökt heute vulgär wie der Hip-Hop-Pöbel aus der Berliner Vorstadt und beschränkt sich auf einen Wortschatz von ein paar hundert Wörtern. Tendenz absteigend. Aber Digger gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn sie nicht sterben, dann diggern sie auch morgen.