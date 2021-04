Elbansichten : Darum muss ein alleinstehender Single-Mann aufpassen, was er zu Frauen sagt

"Na, wir kennen uns doch auch von irgendwoher!", hatte unser Kolumnist ausversehen gesagt. Dabei kannte er die Getroffene wirklich von irgendwoher.

13. April 2021, 18:15 Uhr

Es soll tatsächlich mal eine Zeit gegeben haben, in der man mit schlichten Anmachsprüchen, wie etwa „Bist Du öfter hier?“, „Hey, lächel' doch mal.“ oder „Na, wir kennen uns doch auch von irgendwoher!“ eine Frau zwecks konkreter Abendgestaltung mit anschließender Halbpension akquirieren oder sogar für länger an sich binden konnte.

Ich frag mich ernsthaft, wann diese Zeit gewesen sein soll oder ob es sich um das lediglich ausschließlich auf die Arterhaltung ausgerichtete Balzverhalten niederer Wirbelloser oder Bakterien handelte. Aber selbst Bakterienfrauen wollen doch erobert werden, oder etwa nicht? Und es geht sogar noch schlechter, ich bin aber einfach zu gut erzogen, als dass ich hier mit Tiervergleichen oder Baumarktprodukten eindeutig auf Geschlechtsverkehr zielende Plattheiten aufwarte.

Zur nicht verdienten Ehrenrettung aller Männer (und das sind nicht immer ausschließlich Sologeiger und Elf-Sekunden-Singles, sondern auch außerpartnerschaftliche Fremdparker und Schwarzfahrer) muss man aber auch sagen, dass es immer wieder Frauen gibt, die auch bei noch weniger Esprit mitgehen. „Guten Tag, ich bin vom ADAC und würde Sie jetzt gerne abschleppen!“

Aufpassen, was du sagst!

Besonders als alleinstehender Single-Mann ohne feste Partnerin muss man höllisch aufpassen, was man zu Frauen zwischen 16 und 60 sagt, ohne den Eindruck zu hinterlassen, man wäre notleidend auf der Pirsch und auf der Suche nach was mehr oder minder Festem. Diese Maxime, die mit Kartoffeldruck auch als Wand Tattoo über meinem Kingsize-Himmelbett im Schlafzimmer zu lesen ist, habe ich jedoch kürzlich ganz vergessen, als ich fast unvermittelt ein bekanntes Gesicht traf, welches zu einer Frau etwa in meinem Alter gehörte.

Ich ging in Zeitlupentempo an ihr vorbei und sagte Hallo. Sie sagte lächelnd dasselbe und kurz bevor sie vielleicht dachte, dass sie es schon überstanden hätte, sagte ich schnell noch hinterher „Na, wir kennen uns doch auch von irgendwoher!“ Ja, dämlich, ich weiß. Im Unterschied jedoch dazu, dass ich meinen Status als Einzeller mit dieser Behauptung nicht ändern wollte, nicht für eine Stunde, nicht mal für ein Stündchen, fror ihr Lächeln eisig ein.

Keine Schlusspointe

Aber ich kannte sie tatsächlich von irgendwoher und ich wusste sogar noch ihren Namen. Sie hingegen war ein einziges Fragezeichen. Als ich ihr in wenigen Sätzen von einem Zusammentreffen von vor mehr als 30 Jahren erzählte, hellte sich ihr Gesicht auf und sie sagte, dass sie sich jetzt tatsächlich erinnern würde können. Das fand ich nett, auch wenn es vielleicht sogar gelogen war. Eine sonst gewohnte Schlusspointe fällt dieses Mal aus. Zumindest auf dem Papier.