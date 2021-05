Elbansichten zum Anhören : Corona-Lockerungen: Kann Arne Tiedemann noch Restaurant-Besuche?

Nach langen Einschränkungen sind mittlerweile Dinge möglich, die vor der Pandemie alltäglich waren. Arne Tiedemann macht sich ein bisschen Sorgen: Er wusste schon vorher nicht, wie er sich im Restaurant verhalten soll.

Arne Tiedemann

25. Mai 2021, 20:00 Uhr

Voll schön. Man darf jetzt ja wieder essen gehen. So richtig ins Restaurant oder restaurantähnliche Einrichtungen. Eine einstige Selbstverständlichkeit wird zur aktuellen Besonderheit. Letztes noch hat man sich noch über die App einen erkalteten Mampf in der Pappschachtel an die Wohnungstür bringen lassen, den man dann halb nur in Unterwäsche bekleidet entgegengenommen hat, nun ist man schon wieder feiner Mann in weißen Tennissocken und mit „uno Expresso per favorä!“ nach dem Abendmahl, mit großzügigen fast sieben Prozent Trinkgeld und der ewigen Frage, ob es zwei Espressos sind oder zwei Espressi.

Diese ständigen Lockerungen in letzter Zeit machen mir mehr zu schaffen, als mich mit Beginn der Pandemie die fortwährenden Verschärfungen eingeschränkt haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das alles noch kann...

