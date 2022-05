Elbansichten zum Anhören : Arne Tiedemann und das Kind am Kassenband

Unser Autor findet, dass Kinder schon früh lernen sollten, selbstständig zu sein. Doch ein Vorfall im Supermarkt lässt ihn seine Überzeugung anzweifeln.

Arne Tiedemann

24. Mai 2022, 20:15 Uhr

Also im Grunde habe ich ja keine Ahnung, aber das hält mich ja noch lange nicht davon ab,eine Meinung zu haben. Kinder müssen zur Selbstständigkeit erzogen werden; ich bin da ein großer Fan von. Das fängt spätestens beim Schnürbänderbinden an und hört beim Verräumen des benutzten Essgeschirrs in den Geschirrspüler auch noch längst nicht auf.

Meine hohen Erwartungen an die Eltern allgemein hat aber auch Grenzen und es gibt Momente, in denen diese von mir eingangs so vehement eingeforderte Selbstständigkeit noch etwas warten kann.Ich stehe mit meinem Einkaufswagen an der Kasse und weiß nicht, ob ich gleich genervt sein soll oder erst später. Nach einer Sekunde intensivsten Überlegens entscheide ich mich für: sofort...

