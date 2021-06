Elbansichten : ARD, ZDF und Dritte: Arne Tiedemann will Vereinsfußball statt seichter Quizshows

Die Relegationsspiele mit Schleswig-Holstein-Beteiligung gehörten ins Dritte Programm, meint unser Kolumnist. Dafür könne er gut auf die Frage-Sendungen oder unzählige Krimireihen verzichten.

Ich kenn' mich einfach nicht mehr aus! In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der man im Mai auf'm Rad noch Pudelmütze und Handschuhe braucht, aber ohne zu frieren zu Weihnachten in kurzer Hose im Garten grillen kann? Eine Welt, in der man für einen Besuch in der Bücherei komplett durchgeimpft sein muss, nachweislich genesen oder wenigstens neg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.