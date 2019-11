Tiedemanns Elbansichten zum Anhören : Als Kind: So qualvoll waren die Stunden vor jedem Geburtstag

Früher durchschritt unser Kolumnist Arne Tiedemann vor seinem Geburtstag vor Nervosität seine persönliche Hölle.

Avatar_shz von Arne Tiedemann

27. November 2019, 10:00 Uhr

Schlimm. Was war ich früher doch bis in die Synapsen aufgeregt, wenn mein Geburtstag bevorstand und ich so langsam Geschenke witterte. Das war beinahe schon pathologisch, sodass meine Mutter stets dachte, ich würde eine Grippe oder so ausbrüten, dabei konnte ich nur meinen Geburtstag kaum erwarten.

Besonders qualvoll waren die letzten beiden Wochen vor dem Tag der Tage, wenn ich abends nicht mehr in den Schlaf fand und meine Gedanken mich regelrecht zermarterten, was ich wohl geschenkt bekommen würde.

Wünsche früh angemeldet

Zwar hatte ich stets ab Anfang Ende Mitte Mai begonnen dezent dutzendfache Geschenkwünsche anzumelden, mal schriftlich, mal direkt mündlich mit ernster Miene, um die absolute Gewichtigkeit zu betonen. Doch wann erfüllen sich schon mal die eigenen Wünsche?

Das wollte ich alles haben

Ich wollte Güterwaggons von Märklin, ein Fahrtenmesser und ein Rummenigge-Trikot. Bitte haben Sie Nachsicht, ich war damals ja ziemlich jung, vom Dorf und wusste es nicht besser. Ich kannte sonst nur Horst Hrubesch, da fiel die Entscheidung nicht schwer. Ich wollte eine Angel, ein BMX-Rad, einen ferngesteuerten Hubschrauber und bestimmt nichts zum Anziehen oder gar Bücher.

Arne Tiedemann gibt es bei uns jetzt auch zum Hören. Lauschen Sie jede Woche unserem Kolumnisten, wie er seine einzigartigen Elbansichten vorliest und das wann und wo immer Sie wollen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein internetfähiges Gerät. Die Hörbeiträge zu den Elbansichten finden Sie auf www.shz.de/elbansichten. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, zum Anhören und Schmunzeln. Um einen Eindruck zu bekommen, sind die ersten fünf Folgen für eine Woche kostenlos im Internet verfügbar. Im Anschluss ist eine Registrierung oder ein Digital-Abo notwendig.

Die unmittelbare Nacht vor meinem Geburtstag war dann die schiere Hölle, vor allem, weil ich wusste, dass nachmittags sieben bis zehn andere Blödmänner (zum Teil mit echt sinnfreien, also grandiosen Geschenken) anrückten, die meine Mutter dann im heimischen Esszimmer mit garantiert kariesverlässlichem Süßkram versorgte, währenddessen das allseits beliebte und endwitzige Stip-Stap-Stop gespielt wurde oder dank der kohlensäurehaltigen, damaligen In-Getränke Mirinda, Silvetta oder Sinalco bemerkenswerte Rülpskonteste veranstaltet werden konnten, bei denen möglichst lange und laute Wörter, die nach Zitrone oder Orange rochen, in die Runde gebölkt werden mussten. Und man selbst war für den Tag der König der Blödmänner!

Ich brauchte eine Schüssel vor dem Bett

Und im Überschwang der Gefühle und der sich am Ende des Tages schließlich bahnbrechenden Aufregung, begleitet durch eine Überdosis an schokoladenüberzogenen Kuppelzylindern aus Zuckerschaum auf einer dünnen Waffelbasis (um die Dinger mal ganz korrekt zu benennen) und anderem Zeugs, die im Bauch in einem Meer aus gelber Brause dümpelten, brauchte man abends eine Schüssel vors Bett.

Die Aufgeregtheit legt sich

Im Laufe der Jahre ist mir diese Geburtstagsaufgeregtheit irgendwie abhandengekommen. Heute nervt mich der Tag schon mindestens 14 Tage vorher. Am besten schenkt man mir nichts, höchstens was zum Anziehen oder gar Bücher. Und ich bin nur froh, wenn der Tag dann endlich vorbei ist.