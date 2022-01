Elbansichten zum Anhören : Als Corona noch ein Bier war: Für Arne Tiedemann sind es merkwürdige Zeiten

Quarantäne, Omikron, ja sogar spazieren gehen: Vieles hat momentan eine neue Bedeutung. Unser Kolumnist findet das ziemlich seltsam.

Also es ist ja nicht so, dass man es nicht eh schon wusste, aber man muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen, wie dermaßen merkwürdig doch diese Zeit ist, in der wir gerade leben. Wenn früher zum Beispiel ein Freund Bescheid sagte, er hätte Corona, dann konnte man sich zwar sicher sein, dass der einen echt beschissenen Geschmack in Sachen Bier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.