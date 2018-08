Theodor Storms große Liebe

„Elmshorn liest“: Vorverkauf für Veranstaltungsreihe startet am 3.September

von Knuth Penaranda

24. August 2018, 16:05 Uhr

Das kleine Literatur-Festival „Elmshorn liest“ geht in die 9. Runde. Vom 19. bis 24. November gibt es Lesungen und Veranstaltungen rund um den Roman „Sturm und Stille“ von Jochen Missfeldts. Zum Programm gehören auch kulinarische Highlights, Graphic Novels – und natürlich eine Autorenlesung. Der Vorverkauf beginnt im September.

„Sturm und Stille“: In seinem Roman greift Jochen Missfeldt die schwierige Liebesgeschichte zwischen dem norddeutschen Dichter Theodor Storm und seiner Geliebten Doris Jensen auf. Kurz nach seiner Hochzeit geht Storm die außereheliche Beziehung mit der damals 18-jährigen Senatorentochter ein. Die Affäre wird zur Belastung für Storms Ehe, bis Doris Jensen aus Husum fortgeschickt wird und sich als Kellnerin und Hausmädchen ihr Geld verdienen muss. Erst fünfzehn Jahre später, als Storms Frau überraschend stirbt, finden Storm und Doris Jensen zusammen.

Jochen Missfeldt gelang mit seinem Roman ein einfühlsames Portrait aus der Perspektive Doris Jensens. Storm-Biograph Missfeldt gibt darüber hinaus fundierte Einblicke in Leben und Lebensumstände des Autors .

„Mehr Norddeutschland geht nicht“, sagt Peter Köhnke vom Amt für Kultur und Weiterbildung. Er geht davon aus, dass „Elmshorn liest“ auch in diesem Jahr mit der Auswahl des Buches überzeugen wird. Fünf Tage lang wird ein umfangreiches Programm aus Lesungen und Musik rund um das Buch veranstaltet. Wie auch in den Vorjahren gilt die Autorenlesung als Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr findet die Lesung am Sonnabend, 24. November, in der frisch sanierten Sparkasse an der Königstraße statt. Beginn ist 13 Uhr. „Als treibende Kraft in der Musik

konnten wir erneut Matthias Wichmann gewinnen, der in den Vorjahren bemerkenswerte Stücke für „Elmshorn liest“ komponiert hat“, sagt Köhnke.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe beginnt am 3.September 2018.