Premiere : Theatergruppe Würfelzucker in Elmshorn: Totalschaden aus dem Jenseits

Die Theatergruppe begeistert ihr Stammpublikum bei der Premiere von „Wer glaubt schon an Geister“ mit leichter Kost.

von Jann Roolfs

09. April 2018, 15:30 Uhr

Elmshorn | „Die Huushöllersch, ihre ganzen Sprüche, ganz kernig, sehr gut gespielt!“ Birgit Gosau aus Glückstadt war völlig begeistert von Mirjam Stricker, die als Haushälterin Tessa auf der Bühne stand und in den ersten beiden Akten fürs Beleidigen auf rhetorisch hohem Niveau zuständig war: „Normalerweise kann ich mir Namen und Gesichter gut merken. Aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme.“ Oder: „Von allen Arschgeigen, die ich kenne, ist der die Stradivari!“.

Ein Jahr Vorarbeit

Die Elmshorner Theatergruppe Würfelzucker führte im Stadttheater ihre diesjährige Inszenierung auf: „Wer glaubt schon an Geister“, eine Komödie in drei Akten von Uschi Schilling. Zwei gut besuchte Vorstellungen und bei der Premiere am Freitag donnernder Applaus bildeten die Belohnung für fast ein Jahr Vorarbeit.

„Würfelzucker hat immer nette Stücke“, befand Stammbesucherin Birgit Gosau. „Stücke mit so einem speziellen Humor“, das gefiel Nicole Fehlhaber aus Kiebitzreihe. „Das Stück bietet eine gute Mischung aus unterhaltsam und witzig“, lobte Sascha Zaggermann aus Ellerbek.

Erbschleicher und Geister

Der Plot: Nach dem Tod ihres Partners Thomas entdeckt Eva, dass er sie betrogen hat. Mangels Testament wollen Erbschleicher sie aus ihrem Haus werfen und die Polizei hat entdeckt, dass Thomas ermordet wurde. Der Verstorbene kehrt als Geist zurück, 48 Stunden beträgt seine Frist, um die Fehler seines Lebens zu bereinigen. Die verbringt er, unsichtbar für alle außer Eva, mit Streichen: Er klatscht auf weibliche Hinterteile, fasst einer jungen Frau ausführlich an die Brust und lässt eine Tasse verschwinden. Knapp, bevor er mit einem weiblichen Engel verschwindet, bekommt er von „da oben“ noch Anweisung, wo sein Testament versteckt ist; er selbst hatte vergessen, dass er eins schrieb.

Die Dialoge sind in schnoddrigem Ton gehalten, den nicht nur Haushälterin Tessa kultiviert. Thomas (Sebastian Zorn) bescheinigt einer Frau „eine Figur wie eine Hundehütte: in jeder Ecke ein Knochen“, Eva sieht ihn in seinem Geistergewand als „Totalschaden im Nachthemd“. Nebenfiguren wie der verklemmte Buchhalter Wolfi Biedermann (Thorsten Kahl) und das Medium Jackeline Schulze (Kimberly Philipp) mit schreiend roten Haare und bunten Kostümen dienen als Chargen.

„Laien, aber Profis“

Alles in allem bot Würfelzucker „Leichte Kost für einen schönen Abend“, urteilte Nicole Fehlhaber. Sie ist Stammbesucherin, davon waren viele bei der Premiere dabei: „Das gehört jedes Jahr dazu“, stellte Melanie Matzkows aus Elmshorn klar. Simon Hachenberg von der Theatergruppe „Wilde 13“ lobte die Kollegen auf der Bühne für ihr Niveau beim Theaterspielen: „Das sind Laien, aber Profis, die können das.“