Theaterbesuche werden teurer

Kartenpreise im Elmshorner Stadttheater steigen wegen höherer Honorare

von Knuth Penaranda

19. Dezember 2018, 10:00 Uhr

Wer in der Saison 2019/20 im Elmshorner Stadttheater Schauspiel erleben möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Einzelkarten und Abonnements steigen. Es ist die erste Erhöhung nach fünf Jahren.

Die größte Bühne im Kreis Pinneberg versorgt die Menschen in der gesamten Region mit Kultur. Etwa 40 000 Besucher verfolgen die mehr als 120 Vorstellungen pro Saison: Kabarett, Comedy, Konzerte, Märchen, fremdsprachiges Theater und natürlich Schauspiel. Es gibt vier Abo-Ringe mit je sechs Vorstellungen im hochdeutschen Bereich und zwei Abo-Ringe mit je vier Vorstellungen mit niederdeutschem Theater. Besonders beim hochdeutschen Schauspiel ist die Nachfrage groß. Das Stadttheater hat mehr als 1000 Abonnenten. Theaterchef Peter Thomsen: „Damit verzeichnen wir Zuwächse gegen den Trend.“ Das liegt vor allem daran, dass Thomsen renommierte Ensembles und viele Stars nach Elmshorn holt. Partner sind unter anderem das Altonaer Theater, die Hamburger Kammerspiele, die Komödie am Kurfürstendamm in Berlin und der große Tourneetheateranbieter Landgraf. „Die Besucher erwarten von uns Qualität, das ist unser Markenzeichen, deshalb kommen viele Gäste sogar aus Hamburg “, sagt Thomsen.



Gastspiel kostet im Schnitt bis zu 10 000 Euro





Um das hohe Niveau zu halten, muss der Programmplaner allerdings immer mehr Geld ausgeben. Ein Gastspiel kostet im Schnitt 9000 bis 10 000 Euro. „Die Preise sind in den vergangenen Jahren um zehn Prozent gestiegen. Das können wir nicht auffangen, selbst wenn jede Vorstellung mit 435 Besuchern ausverkauft ist. Dennoch: An der Qualität werden wir nicht sparen und müssen deshalb die Preise moderat anheben“, sagt Thomsen.

Karten für Schauspielvorstellungen kosten ab Herbst 1 bis 3 Euro mehr. Beispiel: Mussten Besucher bisher für eine Karte in Reihe eins bis zehn 28 Euro bezahlen, sind es künftig 31. Ein Abo-Ring mit sechs Vorstellungen kostet künftig in der ersten Preiskategorie 156 Euro, bisher 138 Euro. Ein Abo für plattdeutsches Theater kostet künftig in den vorderen Reihen 74 Euro statt bisher 66.

„Mit der Erhöhung verdienen wir nichts, wir kompensieren nur die teuren Honorare für die Produktionen“, sagt Thomsen. Trotz der Anhebung seien die Preise im Vergleich mit anderen Häusern immer noch niedrig – und sollen sogar für drei Jahre stabil bleiben.