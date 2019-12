Theater stellt Plattdeutsch-Abo ein

Immer weniger Zuschauer bei Ohnsorg und Speeldeel in Elmshorn

Avatar_shz von Knuth Penaranda

10. Dezember 2019, 17:18 Uhr

Elmshorn | Es sieht nicht gut aus. Niederdeutsches Schauspiel am Elmshorner Stadttheater, das läuft kaum noch. Die meisten Vorstellungen sind schlecht besucht, nur wenn die Stars der Szene auf der Bühne stehen, kommen die Fans. Geschäftsführer Peter Thomsen (kleines Foto) muss reagieren. Während der Mitgliederversammlung der Theatergemeinschaft am Montag kündigte er an, für die Spielzeit 2020/21 einen der beiden Plattdeutsch-Abonnement–Ringe ersatzlos zu streichen.

Betroffen ist das Mittwochs-Abo „J“. Es beinhaltet aktuell vier Vorstellungen: zwei mit dem Hamburger Ohnsorg-Theater und zwei mit der Elmshorner Speeldeel. In der neuen Saison soll es nur noch den Ring „S“ mit vier Vorstellungen (Ohnsorg und Speeldeel) am Sonntag geben. „Wir müssen uns von einem Abo trennen. Bei aller Liebe zur plattdeutschen Sprache: Es rechnet sich einfach nicht mehr“, sagte Peter Thomsen.

Er beobachtet den schleichenden Niedergang des Plattdeutsch-Bereichs in seinem Haus seit langer Zeit mit Sorge. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Abonnenten im niederdeutschen Bereich um 70 Prozent gesunken. Zurzeit gibt es in den beiden Ringen nur noch jeweils 40 Abonnenten. Das Elmshorner Stadttheater hat 437 Plätze. Thomsen: „Die schlechten Abo-Zahlen sind durch den Einzelverkauf nicht mehr aufzufangen. Das Interesse ist einfach stark gesunken“.

Und das hat für Peter Thomsen klare Gründe: Dem niederdeutschen Theater fehlen die Stars. Das gilt sogar für Ohnsorg in Hamburg. Steht Heidi Mahler nicht auf der Bühne, sind die Inszenierungen beim Publikum nicht besonders gefragt. Beispiel: Zum Ohnsorg-Gastspiel „De dresseerte Mann“ am 23. März kamen gerade einmal 173 Zuschauer.

Schon lange beklagen Peter Thomsen und andere Programmgestalter im Norden, dass im Bereich plattdeutsches Schauspiel kaum neue Stücke zu finden sind und die Ensembles deshalb auf Altbewährtes oder Angestaubtes angewiesen sind. Auch umgeschriebene hochdeutsche Stücke oder Adaptionen aus aus dem Englischen sind im Angebot – mehr oder weniger erfolgreich.

Und: Der Altersschnitt beim Publikum liegt bei mehr als 70 Jahren. Es fehlt überall an jungen Zuschauern, es wächst kein Publikum nach.

Das bekommt auch die Elmshorner Speeldeel zu spüren. Sind die Vorstellungen in den Sälen und Gasthäusern des Umlandes noch gut besucht, bleiben die Stuhlreihen im Stadttheater Elmshorn mittwochs leer. Zur Vorstellung „Anna, dat Goldstück“ am 27. November kamen zum Beispiel nur 143 Besucher.

Für Jutta Wendland (kleines Foto) Vorsitzende der Elmshorner Speeldel, kommt die Ankündigung von Theaterchef Thomsen überraschend. „Das ist sehr traurig für die Speeldeel. Ich kann aber verstehen, dass Herr Thomsen bei der Programmplanung die finanzielle Seite im Blick haben muss.“

Wendland will versuchen, im Gespräch mit dem Theaterchef verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Sie kann sich vorstellen, mittwochs im Stadttheater Einzelvorstellungen in niederdeutscher Sprache anzubieten. „Denkbar sind auch Märchenvorstellungen auf platt für Kinder zur Weihnachtszeit“, so Wendland. Ein besonders wichtiger Aspekt ist für die Speeldeel-Vorsitzende die Werbung für die Auftritte ihres Ensembles. „Das müssen und werden wir intensivieren“, sagte sie.