TG Barmstedt geht gestärkt in neue Saison

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Michael Bunk

erstellt am 07.Nov.2017 | 17:05 Uhr

Josef Heckner, der bis vor kurzem noch für den Niendorfer TSV spielte, stand beim 3:3-Auswärtsspiel gegen den Hildesheimer TV an Position eins. Werner Plenz (kam von der HSG Greifswald) an drei. „Beide Tennisspieler bringen uns weiter“, sagte Christian Kobela, der jahrelang die Nummer eins der TG Barmstedt war. Die beiden Neuzugänge gaben ihm gleich im ersten Spiel der Regionalliga Nord 60 recht. Mit 6:1 und 6:2 gewann Heckner sein Match gegen Roland Ravens und Plenz bezwang Rolf Kluge mit 6:3 und 6:0. Den wichtigen Punkt zum Unentschieden steuerte dann das Doppel Heckner und Kobela gegen Dieter Pries und Bodo Bernhardt mit 6:4 und 7:5 bei.

Dass ein rauer Wind in der Regionalliga Nord weht, diese Erfahrung machten die Männer 40 des Pinneberger TC sowie die Akteure des Lawn-Tennis-Clubs Elmshorn (Männer 65) . Die PTC-Akteure unterlagen im Heimspiel Winterhude-Eppendorf mit 2:4. Auf dem Hardcourt in Pinneberg konnte lediglich Mark Gienke sein Einzel für sich entscheiden. An der Seite von Lars Mosel holte Gienke im Doppel Punkt Nummer zwei für die Hausherren. Aufsteiger LTCE war gegen TC Falkenberg beim 1:5 chancenlos.

Sang- und klanglos ging auch der Club zur Vahr im Auswärtsspiel der Nordliga Frauen 30 unter. Der TC Wedel setzte zum Hallenauftakt dank des 6:0-Erfolgs ein frühes Ausrufezeichen.