28. November 2019, 10:44 Uhr

Ich bin früher als Kind oft allein von Elmshorn zu Oma und Opa mit Kuddel nach Barmstedt gefahren. Meine Großeltern lebten damals in der Buchentwiete und um zu ihnen zu kommen, musste ich an der Haltestelle Brunnenstraße aussteigen. Nachdem Kuddel weiter gefahren war, musste ich einfach nur über die Gleise und direkt in den Garten laufen. Da mein Opa bis 1971 als Zugführer bei der EBOE arbeite, kannten seine Kollegen mich natürlich.

So wurde ich während der Fahrt oft gefragt: „Na Jens, geht’s wieder zu Oma und Opa?“ Für mich als kleiner Junge war das immer spannend. Das beste an den Triebwagen war natürlich, dass man während der Fahrt vorne herausgucken konnte. Ich erinnere mich auch noch an eine Aktion meines Vaters und meines Onkels. Auch sie kannten natürlich die Kollegen meines Opas und so kam es eines Tages, dass sie für die beiden Kollegen im Triebwagen je ein Feierabendbier auf die Schienen stellten. Als der Triebwagen die Haltestelle Brunnenstraße erreiche, guckten die Kollegen nicht schlecht. Den Kollegen wurde dann ein schöner Feierabend gewünscht und nachdem diese das Bier mit an Bord genommen hatten, fuhr Kuddel weiter nach Barmstedt und die Kollegen in den Feierabend.

Jens Heinitz

Kölln-Reisiek