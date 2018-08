Tennisturnier in Halstenbek

von Kornelius Krüger

02. August 2018, 15:40 Uhr

Die Tennisabteilung der Spielvereinigung Halstenbek-Rellingen trägt am Wochenende 18./19. August das fünfte Yonex LK-Turnier aus. Am Sonnabend sind neben der offenen Herren-Konkurrenz auch die Altersklassen M 30, M 40, M 50, M 55 und M 60 am Start. Tags darauf greifen die Damen zum Schläger und duellieren sich in den gleichen Altersgruppen sowie der offenen Klasse. „Auf der Tennisanlage am Thesdorfer Weg haben Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit sich auf zehn Turnierplätzen – teilweise mit Flutlicht – zu messen und LK-Punkte zu sammeln“, sagte Bärbel Brandt, 2. Sportwartin der SVHR. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 14. August.





>Anmeldung ausschließlich über www.mybigpoint.de